美称受邀参与东航空难调查工作 中国民航局：按规定邀相关方参与调查

受访学者认为，中国在发布有关美国参与调查的消息时态度谨慎，凸显中国正在避免东航空难事件被政治化。

美国官方披露，中国民航局已邀请美国国家运输安全委员会参与中国东航空难调查工作；中国民航局间接证实消息，强调将按照有关规定邀请“需要参与的相关方”参加事故调查工作。

受访学者认为，中国在发布有关美国参与调查的消息时态度谨慎，凸显中国正在避免东航空难事件被政治化。

美对华邀请表示“非常鼓舞”

东航一架载有132人的波音737-800客机本周一（21日）在广西梧州藤县坠毁，根据路透社报道，美国运输部长布蒂吉格（Pete Buttigieg）前天（23日）透露中国民航局已邀请美国国家运输安全委员会（NTSB）参与东航空难调查的消息，并对中国的邀请表示“非常鼓舞”。他表明，美国联邦航空管理局将随时准备为NTSB提供支持。

但NTSB说，此次访华行程受到签证和防疫要求的限制，委员会正在和美国国务院合作与中国政府解决这些问题，才能确认会否入境中国。

根据国际航空协议，由于失事客机在美国制造，NTSB可参与由中国牵头的调查工作。 NTSB参与空难调查的消息最早于本月21日由美国方面传出，过去两天未得到中国证实。

中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上回应记者相关提问时，仅简短并间接地证实这项消息。

他说，中国将按照《国际民航公约》及其附件以及中国民航法律法规开展事故调查，并与“相关方”保持密切联系。

中国民航局昨天在中国国家应急处置指挥部发布会上回应相关提问时，称民航局根据国际民用航空公约相关要求，将事故信息通报发了国际民航组织及航空器设计制造国的调查机构NTSB。

民航局强调，当前阶段工作重点仍在搜寻救援，同时开展事故调查前期的证据收集工作，待进入事故调查阶段后，“我们将按照有关规定邀请需要参与的相关方参加事故调查工作”。

这并非美国首次参与其他国家的空难调查事件，在2014年的马来西亚航空公司MH370事故中，美国国家运输安全委员会也曾派遣小组前往亚洲协助调查事故。

但在中美关系遇冷的背景下，中美此次在调查上的合作尤其受到外界关注。

国务院安委办将全面排查 整治各行业安全隐患

中国人民大学国际关系学院教授成晓河接受《联合早报》访问时指出，中国正在小心避免这起事件被政治化，因此相关程序都按照国际惯例进行，在披露涉及美国的信息时也格外谨慎。

这起事件显示，中国和美国尽管处于战略竞争之中，在一些基本问题上的合作并未中断。

中共二十大召开之年发生十几年来最严重的空难，事件引起中国高层的高度关注。在中国国家主席习近平对事件做出指示、中国总理李克强做出批示后，中国国务院安委会办公室和应急管理部昨天也联合印发通知，宣布全面排查整治各行业领域安全隐患，坚决遏制重特大事故发生，以防风险、保安全、“护稳定的实际行动迎接党的二十大胜利召开”。

据《人民日报》报道，除了要求立即开展民航安全隐患排查，通知也要求“要举一反三全面排查整治重大安全风险”，并对各类自然灾害多发时段，要时刻保持应急状态。

第二部黑箱尚未寻获 第一部储存单元或受损

连日降雨拖慢东航空难的搜寻进度，第二部黑箱尚未寻获，前天发现的第一部黑箱不排除储存单元受损。

东航坠机事故的搜寻工作进入第四天，中国国家应急处置指挥部昨天在发布会上介绍搜索进展时披露，指挥部已基本确定事故的主要撞机点，飞机大部分残骸集中在主要撞机点周围半径30公尺左右的核心区域，深度从地表向下延伸至20米左右。

搜寻人员已寻获部分遇难者遗体残骸、遇难者遗物21件、飞机残骸183份，包括发动机叶片及涡轮残件，发动机吊架残件，以及部分机翼残片。

广西自治区消防救援总队总队长郑西说，昨天的搜寻范围预计比前天扩大1.5倍，将继续加大力度，寻找第二部黑箱。

央视昨天引述专家报道，第二部黑箱的信号发射器可能受损，现场无法搜寻到黑箱的定位信号。该黑箱是数据记录器，记录飞行高度、速度、航向、俯仰角等参数。

至于前天寻获的第一部记录驾驶舱语音的黑箱，中国民航局航安办主任朱涛介绍，该黑箱已送到北京译码实验室，数据下载正在进行中，目前不能排除储存单元损坏的可能性。

搜寻人员前天（23日）在广西梧州藤县东航坠机事故现场核心区，找到客机的一部黑箱，第二部黑箱截至昨晚仍未寻获。（新华社）

东航驳斥压缩飞机维修费用传闻 指疫情间维修成本不减反增

东航坠机事故发生后，网上有自媒体称，东航因上百亿巨亏压力而严控维修费用、压降成本，并将此次坠机归结于东航压缩飞机维修费用。

东航集团党组宣传部部长刘晓东昨天在发布会上驳斥传闻。他阐明涉事飞机机龄不足七年，远没有达到机型适航指令标准中拔叉部件最严格的检修标准，因此“完全不涉及该部件的检修问题”。

刘晓东强调，在疫情期间即便航班量减少，东航的维修成本不减反增，2021年的维修成本比2019年增加了12%。

他说：“东航作为上市公司，相关的数据是公开和有据可查的，我们也关注到有关媒体已经撤回了不准确的报道。”

（记者是《联合早报》北京特派员）