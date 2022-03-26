王毅会见印度外长国安顾问后双方认为 恢复边境和平安宁 符合中印共同利益

北京学者指出，中印关系近年来麻烦不断，但双方在俄乌战争问题上立场相近，为双方谈判与合作提供了机会。王毅此行就是要和印度协调立场，争取不参与西方国家对俄罗斯的制裁。

中国外长王毅昨天在印度首都新德里分别会见印度国家安全顾问多瓦尔（Ajit Doval）和外交部长苏杰生（Subrahmanyam Jaishankar）。双方认为，恢复边境地区和平安宁符合两国共同利益，要在脱离接触基础上实现常态化管控，采取有效措施防止误解误判。

据中国外交部网站发布的消息，王毅表示，中印要将边界问题置于双边关系适当位置，不应用边界问题定义甚至影响双边关系整体发展；中方不追求“单极亚洲”，尊重印度在地区的传统作用，愿在南亚地区探索“中印+”合作，构建良性互动模式，实现更高水平、更大范围的互利共赢；“中印用同一个声音说话，全世界都会倾听；中印携手合作，全世界都会关注。”

苏杰生说，去年以来，经过多轮军长级会谈和边境事务机制会议，两国军队实现了边境西段大部分地区脱离接触，应尽快完成剩余地区的脱离接触。

这是2020年5月中印两军在边境地区加勒万河谷爆发流血冲突后，中国外长首次访问印度。加勒万河谷冲突导致20名印度军人和4名中国军人死亡。

另据路透社报道，苏杰生昨天同王毅举行三个小时的会谈。他在会谈后对媒体表示，印度认为，中国和印度军队在边境完全脱离对峙是改善双边关系的关键。“中国自2020年4月以来的部署所引发的摩擦和紧张局势，对两个邻国之间的正常关系来说是无法调和的。”

报道说，多瓦尔在会见中也向王毅施压，要求中方避免边境冲突升级。

苏杰生还透露，应中方要求，印度在王毅周四晚些时候抵达新德里之前，没有宣布他的行程。

中印对于乌克兰局势 同意立即停火恢复谈判

对于乌克兰局势，苏杰生说，他和王毅都同意立即停火以及恢复外交谈判的重要性。

北京有关学者指出，中印关系近年来麻烦不断，但双方在俄乌战争问题上立场相近，为双方谈判与合作提供了机会。王毅此行就是要和印度协调立场，争取不参与西方国家对俄罗斯的制裁。

俄罗斯上月发起对乌克兰“特别军事行动后”，中国与印度都拒绝谴责俄罗斯，也都在联合国安理会有关表决时投下弃权票。美国总统拜登3月21日指印度对俄罗斯入侵乌克兰的反应“不坚定”（shaky），也已数次警告中国不要援助俄罗斯，否则将面临“后果”。

中国战略与安全问题专家袁铁成昨天对《联合早报》指出，边界纠纷与巴基斯坦问题是中印关系的两大难题，短期内都是无解的，顶多能够搁置争议。中印关系是紧张还是缓和，取决于两国管控分歧的程度与外部环境的变化。俄乌战争爆发后，中印关系出现了新的共同点：双方都跟俄罗斯关系不错，也都面对美国及其盟友要求制裁俄罗斯的压力。这些共同点为中印改善关系创造了条件。

袁铁成同时指出，印度一向对中国戒心很重，加上美国影响，中印关系改善不仅需要时间，更需要双方的耐心和领导人的智慧。王毅此行有助于进一步打破加勒万冲突以来中印关系僵局，维护中印边境稳定，推进两国高层交往。

清华大学国际关系学院教授吴大辉昨天在“今日头条”发文说，中印两国在乌克兰战争及西方制裁俄罗斯问题上立场相近。由于印度在联合国三次涉乌决议表决中投弃权票，拒绝谴责俄罗斯，拒不追随美欧对俄制裁，美国便指责印度的非西方立场，威胁要对印度进行制裁。

从这个角度来看，上个世纪90年代俄罗斯外长普里马科夫提出构建欧亚大陆中俄印战略三角的倡议，颇具国际政治先见。乌克兰战争或能加快中俄印战略三角的重构。

王毅昨天离开印度前往尼泊尔访问。在前晚到访印度之前，王毅还访问了巴基斯坦和阿富汗。