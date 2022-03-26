东航空难仍未找到幸存者 搜救员发现部分遗体残骸

（梧州综合讯）中国应急处置指挥部昨天通报，仍未找到东方航空MU5735航班空难的幸存者。不过，搜救人员昨天下午发现部分遗体残骸，已全面开展生物特征、遇难者身份鉴定和脱氧核糖核酸（DNA）检测比对工作。

综合新华社和澎湃新闻报道，中国民航局航空安全办公室主任朱涛昨天在中国应急处置指挥部新闻发布会上表示，当前搜救依然是工作的重中之重，虽然仍未找到幸存者，但从未放弃寻找幸存者的努力。

广西自治区梧州市副市长、公安局局长劳高进介绍说，指挥部要求继续加强核心区域搜救，同时扩大外围搜救的范围。截至昨天上午9时，共动员了八个乡镇、58个村的村民进行拉网式的搜救行动。截至昨天下午3时，发现部分遗体残骸，发现提取现场指纹检材18份、遗物101件。公安机关已全面开展生物特征、痕迹物证勘察勘验、遇难者身份鉴定、DNA检测比对工作。

东航MU5735航班本月21日从昆明飞往广州途中，在广西梧州市藤县上空失联并坠毁，机上载有乘客123人、九名机组人员。

东航航班失联前 通讯一直正常

针对网传失事航班曾挂出代表“非法干扰”、即飞机遭遇劫机的7500代码，东方航空宣传部部长刘晓东说，航班失联前通讯一直都正常，即机组人员没有挂出任何紧急代码。

至于旅客名单，刘晓东指出，所有航班的旅客名单都属于受法律保护的隐私信息，不属于主动公开的范畴。根据国内外惯例，是否要公开，应该首先服从于旅客搜救和家属联络的紧迫需求。目前，东航已第一时间向调查组提供了完整的旅客名单，也已在事发后24小时内与所有的旅客家属取得联系。

空难发生两天后，失事客机中记录驾驶舱语音的第一个黑箱已被找到。《中国民航报》昨天上午通过官方微博发布消息称，第二个黑箱即飞行数据记录器也已经找到。

但中国官媒新华社随后澄清，救援现场正在抓紧搜寻第二部黑箱，有关消息将以指挥部新闻发布会发布消息为准。

中国民航报社之后发声明致歉，表示由于工作失误，核实相关事实不严谨，错误发出关于第二个黑箱的失实消息。