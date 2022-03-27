上海官方发出最明确不封城信号

上海官方强调上海不仅是上海人民的上海，还在全国经济社会发展中承载重要功能，甚至对全球经济都有影响。受访学者分析，上海已迈出开放的第一步，但其他城市短期内不会跟进放弃封城政策。

上海封城呼声持续高涨，上海官方发出迄今最明确的不封城信号，强调上海不仅是上海人民的上海，还在全国经济社会发展中承载重要功能，甚至对全球经济都有影响。

受访学者分析，上海已迈出开放的第一步，但其他城市短期内不会跟进放弃封城政策。

上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡昨天在上海市疫情防控工作新闻发布会上警告，如果上海这个城市停下来，“东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，就会影响整个国家的经济和全球的经济”。

上海奥密克戎疫情本月1日暴发以来，感染者数字持续走高，前天（25日）的本土无症状感染者首次超过2000例，比前一天多四成，达到2231起，本土确诊病例则有38例。上海此轮累计感染者数量已超过8000人。

上海本月20日已完成非重点区域的筛检，但新增感染者数字不减反增，引起上海疫情失控的议论。

吴凡解释，数字攀升一方面是因为从检测到数据报告有延时，目前阳性人员中85%属于受管控人员，而管控人员进一步传播的可能性已被阻断。另一方面是因为局部地区仍存在人员流动性。

上海或成防疫转型先行者

吴凡指出，人员流动对疫情防控不利，但整个城市要有运行和保障，一部分人员管控当中“有一定的流动性”。

中共总书记习近平本月17日在中共政治局常委会会议上指明，要最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。不少分析认为，中国正在准备放松防疫政策，长期被视为“防疫模范生”的上海很可能成为防疫转型的先行者。

目前有部分上海居民反映难以购买新鲜蔬果，一些医疗机构也因接诊冠病感染者而暂停服务，导致医疗资源紧张。中国国内出现两极化的声音，部分舆论支持上海走向开放，另一部分人则敦促上海封城，以避免此波疫情拖长。

上海官方已多次表明不封城，上海市疫情防控领导小组主任顾洪辉本月15日便指出，上海现在不必封城。但在骤增的舆论压力下，吴凡昨天进一步明确上海不封城的政策方向。

吴凡说，“上海不仅仅是上海人民自己的上海，上海这个城市还在全国经济社会发展当中承载发挥了重要的功能，甚至于对全球经济都有影响”。他也呼吁上海市民“应该有大局观”。

对于上海能否在不封城的情况下清零，传染病专家看法不一。亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授接受《联合早报》访问时分析，上海还有可能清零，但这将不容易。

香港大学李嘉诚医学院生物医学学院教授金冬雁告诉《南华早报》，要清除奥密克戎疫情几乎是不可能的事。“流调和全民检测将不够迅速，方舱医院也会不够。即便在封锁后，只出现一个病例就可能导致疫情再暴发。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时研判，上海已迈出开放的第一步，但上海开放的过程将是谨慎缓慢的，“上海防疫政策的U转必须走得非常不露痕迹”。

不少分析预测，中国的清零政策将维持到明年3月，中共二十大和换届两会结束后。陆曦同意这个看法，他认为，上海的防疫模式短期内不会铺开到其他城市，尤其是医疗资源较匮乏的三线城市。下来上海内部预计会进行开放实验，其他城市则将加强对上海人员入境的管控。