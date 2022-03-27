51岁诸葛宇杰升任上海市委副书记

上海冠病疫情吃紧之际，51岁的“海派官员”诸葛宇杰升任中共上海市委副书记，成为“70后”副部级大员中的领跑者。

上海官方昨晚宣布，中共中央批准诸葛宇杰任上海市委副书记。此次履新前，诸葛宇杰是上海市委常委、市委秘书长、市级机关工作党委书记。

1971年5月出生的诸葛宇杰是上海人，仕途也从未离开过上海。他曾任上海港务工程公司经理、党委书记，上海港口设计研究院院长，洋山同盛港口建设有限公司总经理，上海国际港务（集团）股份有限公司总裁、党委副书记等职。

2013年至2016年间，诸葛宇杰在上海杨浦区先后担任区委副书记、区长、区委书记。他于2016年7月升任上海市委副秘书长，隔年任上海市委秘书长。

诸葛宇杰在2017年5月跻身上海市委常委，是中共十九大前就跻身省级党委常委的两名“70后”之一。另一人是现任中共浙江省委常委、杭州市委书记刘捷。

诸葛宇杰填补的是今年2月转任人民日报社总编辑的于绍良的空缺，但在上海本轮疫情持续升温之际，这位“海派官员”的升职在社交媒体上引发热议。有网民推测，此时提拔诸葛宇杰，是为了让这位熟悉上海事务的本土官员在领导抗疫中发挥更重要的作用。

上海市委秘书长是极有晋升潜力的职位，在诸葛宇杰以前的两个秘书长分别是丁薛祥和尹弘，前者在十九大进入政治局，出任中央办公厅主任，后者去年出任甘肃省委书记。

不过，由市委秘书长直升市委副书记的情况较少见。分析认为，本次提拔是对诸葛宇杰能力的高度肯定，也让他在“70后”副部级大员中处于领跑地位。诸葛宇杰下来可能接替于绍良兼任政法委书记，也可能担任专职副书记，成为仅次于市委书记李强和市长龚正的“三把手”。