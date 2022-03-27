涉泄露中国国家机密 澳籍华裔记者月底在北京出庭受审

（堪培拉／北京综合电）澳大利亚华裔记者成蕾因涉嫌泄露中国国家机密在中国被拘押19个月后，将于周四（31日）在北京出庭受审。

综合路透社、彭博社及法新社报道，澳大利亚外长佩恩于昨天在一份声明中说，已接获中国官方的开庭通知，证实了上述消息。佩恩说，澳洲政府严重关切成蕾的福利和拘押情况，并希望中方能按照国际规范，达到公正、程序公平和人道待遇的基本标准。

佩恩补充道，澳洲官员有定期探望成蕾，上一次的探望是在本月21日。佩恩并要求中国根据双边领事协议，允许澳洲官员出席成蕾的审讯。

据消息人士透露，成蕾将于31日上午9时在北京市第二中级人民法院受审，澳洲官员不大可能获准出席听审。如果罪成，成蕾最高可被判处终身监禁。

目前仍不清楚中国对成蕾相关指控的细节，中国外交部也没有立即回应置评请求，但中国外交部此前曾称，成蕾的权利得到充分保障。

成蕾出生于中国湖南省，童年时期随父母移居澳洲，并加入澳籍。她后来投身电视新闻行业，曾担任美国全国广播公司商业频道（CNBC）记者，并于2012年回到中国担任环球电视网英文频道（CGTN）主播，曾多次采访世界知名的企业家。

成蕾于2020年9月被中国当局拘留，起初被禁止与律师接触，并在六个月后，被当局以涉嫌从事危害中国国家安全的犯罪活动为由正式逮捕，这是中国有史以来对新闻工作者做出的最严重指控之一。

澳洲当局曾以案件缺乏透明性表达关切，成蕾的家人也认为她是无辜的。成蕾的侄女去年曾以家人发言人身份称，她不认为成蕾会故意做任何事去伤害中国国家安全。

澳洲曾在2018年禁止中国电信巨头华为参与该国第五代移动通信网络（5G）的建设，澳洲总理莫里森更在前年提出要对冠病病毒的来源作独立调查，这些事件都导致中澳关系持续恶化，至今仍不见好转迹象。成蕾案也引发外界质疑中国政府是借此向堪培拉施压。该案也可能给已经恶化的中澳关系添加变数。