收治急需治疗各类患者 卫健委下令医院有无检测不得拒医

中国国家卫健委要求，疫情防控期间，要着力保障封控区和管控区居民的正常医疗服务需求，特别是需要规律性治疗的肿瘤放化疗、血液透析患者，以及急危重症患者、孕妇、老年人、儿童等特殊人群。

中国冠病病例激增令各地医疗资源严重承压，其他疾病患者就医也受影响。中国国家卫生健康委员会五天内两度发声，要求各级医疗机构不得以任何理由，特别是没有核酸检测结果为由推诿、拒绝患者。

中国央视昨天（3月27日）引述国家卫健委医政医管局负责人说法称，疫情防控期间，要着力保障封控区和管控区居民的正常医疗服务需求，特别是需要规律性治疗的肿瘤放化疗、血液透析患者，以及急危重症患者、孕妇、老年人、儿童等特殊人群。

该负责人强调，医疗机构不得以任何理由，特别是不得以有没有核酸检测结果作为推诿、拒绝、延误治疗的理由。各个医院要在抢救室、手术室、病房设立缓冲区，在核酸检测结果不明的情况下收治急需接受治疗的患者。

这是国家卫健委上周三之后，再度就疫情期间民众就医问题需求发声，凸显“就医难”已成为高压防疫措施导致的突出问题。

吉林上海都发生 因防疫延医致死惨剧

中国大陆前天新增1217起本土确诊病例和4333起本土无症状感染。本轮疫情重灾区吉林和上海，近期都发生因防疫延误患者救治而致死的惨剧。

本月11日，吉林一名4岁女童因急性咽炎发作到长春市农安县人民医院就医，在等待核酸检测结果期间病逝。上海东方医院一名护士上周在家突发哮喘，前往医院时发现急诊部因防疫需要而停诊，被迫转送其他医院，最终因抢救无效去世。

吉林省官方昨天在防疫新闻发布会上承诺，无论有无核酸检测报告，对于急危重症患者均无条件收治。

上海市前天也要求，对医院急诊、发热门诊、透析室、手术室、重症监护室和孕妇分娩室等“非必要不封控”；三级综合医院和儿童专科医院的急诊、发热门诊等不得随意停诊。

就连过去两周没有一起新增病例的山西省，都疑似发生因防疫过度而延误救治的情况。

山西财经大学一名女生上周在跑步时突然倒地，后因抢救无效死亡。校方回应指救护车在接报后九分多钟就赶到现场；但同校学生爆料称，学校本月为了防疫用铁皮围起校园，导致救护车绕道近半小时，错过最佳施救时间。

这起事件昨天登上微博热搜榜，进一步激起民间对过度防疫的不满。有网民质问：“现在是不是除了新冠（冠病）患者，其他病人怎么死的都无所谓？”

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时分析，近期的“就医难”现象，是基层对防疫措施层层加码导致。“一些机构因为担心防疫不力受处分而推卸责任，是领导错位的政绩观和形式主义泛滥的体现，对社会危害极大。”

唐任伍说，尽管高层多次表态要避免为防疫而影响正常就医，但基层乱象仍屡禁不止。有必要采取一些“长牙齿”的措施来遏制这一趋势。

“例如，被发现因借口防疫而导致病人非正常死亡的，要追究事故责任、问责相关领导。让他们意识到，保障正常就医需求和防控疫情同等重要。”

传建方舱医院 逾40工人集体感染

另一方面，中国各地加盖方舱医院，也引发部分项目工人集体感染冠病。上周末有自称是方舱医院工人的网民发贴文求助，称吉林市一所方舱医院建设过程中，有超过40名工人集体感染，但施工公司不仅瞒报工地疫情，还拖欠他们的工资和隔离费用。

近期的“就医难”现象，是基层对防疫措施层层加码导致。一些机构因为担心防疫不力受处分而推卸责任，是领导错位的政绩观和形式主义泛滥的体现，对社会危害极大。 ——北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍

（记者是《联合早报》上海特派员）