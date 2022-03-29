分区分批封控实施核酸筛查 上海民众抢购生活物资 部分金融企业要员工“居公司”办公

一直坚持“不封城”的上海，昨天（3月28日）凌晨起以黄浦江为界分区分批封控，实施核酸筛查，措施较以往严格，引发民众抢购生活物资。不少上海金融企业提前将员工召回公司驻守或实施居家办公，以确保交易运行，而上海股市昨天则小涨0.07％作收。受访学者分析，金融市场平稳运行结果，将有助维持投资者信心。

上海市疫情防控工作领导小组前晚宣布，自昨天凌晨5时起以黄浦江为界，分区分批实施核酸筛查。浦东、浦南及毗邻区域先行实施4月1日凌晨5时解封；浦西地区则于1日凌晨3时起实施，5日解封。

由于恰逢周一开市，不少在沪金融证券行业为确保交易顺利进行，前晚便进行紧急工作安排。

曾任职于上海金融圈的香港证券业者Nicholas接受《联合早报》采访时则提到，据他所知，至少有三家以上的上海大型券商实施居家办公。不少上海券商友人前晚得知封控信息后，都赶回办公室拿电脑，以便在家上班。

每日经济新闻则报道，上海总部位于浦东新区花木街道的国金证券实行关键岗位值班制，值班人员27日晚上入住办公场所，保证系统和交易连续性，其余员工居家办公。

上海证券交易所27日在官网发布公告，列出多项举措保障市场运行，例如：将通过视频会议等方式，确保上市委审议会议按照既定程序正常推进；提供“云上市”等线上服务；延长信息披露业务办理时段至晚上11时；受疫情影响预计难以在原预约日期披露2021年年度报告的上市公司，可申请办理延期至4月30日前披露等。

上海实施分区封控措施的首日，股市交易状况平稳。上证综合指数昨天收报3214.5点，涨幅为0.07％。

学者：金融市场平稳运行有助维持投资者信心

复旦大学管理学院金融与财务学系教授罗妍接受《联合早报》采访时分析，外国面临更严峻的疫情状况，交易市场都几乎未曾关闭。上海这次封控层级虽然较以往严格，但现在的金融市场多是透过互联网进行，相信仍可正常运行，且昨天的金融市场平稳运行结果，反而有助维持投资者信心。

上海奥密克戎疫情自3月1日暴发以来，感染者人数持续走高。根据中国国家卫生健康委员会发布，截至昨天凌晨零时，中国大陆本土新增确诊1219起、无症状感染者4996起，总共6215起，其中无症状感染者部分，上海就有3450起，占约七成。

上海市疫情防控领导小组专家组成员、复旦大学上海医学院副院长吴凡，昨天在疫情防控工作新闻发布会上表示，上海疫情呈现区域群聚和全市发散并存，有“暴发的潜在风险”，有必要采取更加果断和坚决的防疫措施，降低社群人流，尽快筛测确诊者或找出隐藏性的社区传染。

不过，她上周六（26日）在发布会上明确表态上海“不封城”，并警告如果上海这个城市停下来，“东海上就会多出很多漂在海上的国际货轮，就会影响整个国家的经济和全球的经济”。

上海市政府前天宣布分区封控措施后，不少民众开始抢购食物等生活物资。

居住在第二批实施封控的闵行区陈姓台商接受《联合早报》采访时说，截至昨天中午，当地市场仍大排长龙，物资看来充足。但物价明显上涨，一盒30个装的鸡蛋要人民币35元（约7.46新元），较前几天上涨约10元。