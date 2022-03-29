台本土病例激增 陈时中：延迟松绑

台湾本土病例这两天激增，中央流行疫情指挥中心指挥官、卫生福利部长陈时中昨天（3月28日）表示，目前有11条不明传播链，至少要观察10天，尤其是基隆群聚事件需积极控管，故4月1日到4月30日仍维持现行二级防疫措施。

他说，台湾的条件比香港稍微好一点，疫苗覆盖率较高，不至于步香港后尘，目前大方向仍往松绑前进，只是步调快慢而已。

台湾自3月7日起，入境检疫期正式缩短为10天居家检疫，七天自主健康管理。原本打算再进一步缩短检疫时间，但前天突然新增83起本土病例和120起境外病例，为去年6月27日以来本土疫情最高纪录。

在83起本土病例中，主要是承揽桃园大潭电厂工程的中华工程公司有52人确诊，包含五名台籍和47名泰国籍移工；基隆两名刑警本月22日跷班到小吃店并与女子餐叙，违反勤务纪律，衍生为警员和小吃店从业人员、顾客19人群聚感染。

警方高层对两位刑警违纪及造成染疫破口，深表“遗憾与痛心”。

指挥中心昨天再宣布新增34起本土病例和93起境外病例，大潭电厂员工和基隆警察群聚确诊人数分别再增加11个和12个，基隆三分之一的刑警因此被隔离。

基隆巿长林右昌与确诊的侦查队长有接触，居家隔离时间由三天再延长至10天。

总统蔡英文前晚在面簿呼吁，目前国际疫情仍然严峻，请民众务必注意防疫，也要尽快接种三剂疫苗，保护自己也保护他人。

本土疫情陡升，但疫苗接种状况仍未臻理想。指挥中心发言人庄人祥表示，目前疫苗覆盖率第一剂为83.37％、第二剂78.21％、基础加强剂0.81％、追加剂为49.23％，至3月底约有56.4万剂疫苗将因过期而销毁。

陈时中表示，第一、二剂的疫苗保护力逐渐失效，第三剂正在施打中，现在二、三剂保护力应该是同时存在，相关防疫药物绝对够用，因不希望医疗上造成负担，所以将持续监控和滚动检讨。

受到本土疫情激增及上海部分封城影响台厂供应链，台股昨天跳空下跌，终场略为回升，收在1万7520.01点，下跌156.94点。