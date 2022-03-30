新增冠病感染者超过4000人 上海防疫再收紧浦东市民不可外出

上海的半封城措施未能扭转感染者数字攀升的趋势，28日的新增本土无症状感染者进一步攀升至4381的新高，本土确诊者也近乎翻倍，从50例增至96例。

上海半封城第二天，新增感染者达到逾4000例的新高。市政府再收紧防疫措施，浦东市民被要求足不出户。

上海市卫健委一级巡视员吴乾渝昨天（3月29日）在疫情防控工作新闻发布会上强调，上海正处于疫情防控的“最关键阶段”，要“从严从紧、从细从实”抓好疫情防控各项工作。

上海上周接连发出不封城信号后，27日在累计感染者数字破万后突然宣布在全市范围内以黄浦江为界开展新一轮“切块式、网格化核酸筛查”，浦东区先从28日起封控四天，浦西区接着从4月1日起封控四天。

但上海的半封城措施未能扭转感染者数字攀升的趋势，28日的新增本土无症状感染者从前一天的3450例进一步攀升至4381的新高，本土确诊者也近乎翻倍，从50例增至96例。

上海市政府昨早发布告知书，进一步收紧浦东的防控政策。通知书要求，在封控管理期间，除了在指定时间段到指定点位做核酸采样外，所有人员足不出户，人员和车辆只进不出。

通知书也列明，不得擅自出家门取外卖和快递，保障基本生活必需的外卖、快递由所在小区防疫工作人员或志愿者协助收取并分送到收件人家门口。

最新防疫条例引起部分舆论反弹，不少网友在微博上贴图反映，小区里工作人员和志愿者不足，不够人手配送生活物资和快递，部分小区也出现居民在小区设施聚集、无人监管的情况。

在浦东隔离的郑忻（化名，28岁，IT从业员）接受《联合早报》访问时说，居民前天还可以到小区门口自行取外卖，但小区昨天通知将禁止外卖，改由小区集中分发生活物资，小区里的气氛也变得更紧张。

她说：“虽然目前的政策是封控四天，但很多人都做好封控可能延长的心理准备，所以不管在封控区内外，大家有机会就会尽可能囤积生活物资。”

对经济和全球供应链影响 备受国内外舆论关注

浦东的严格防疫措施引起浦西居民的担忧，浦西27日开始出现超市抢购潮，不少网民贴文指出部分超市的冷冻食品和蔬菜已被抢购一空。昨天有微信群组传闻称，浦西将提前在昨晚进行封控；上海官方昨午火速辟谣，强调消息不实。

上海去年的国内生产总值规模保持中国城市首位，上海港也是全球集装箱吞吐量最大的港口。这一波疫情对国内经济发展和全球供应链的影响，备受国内外舆论关注。

《华尔街日报》报道称，上海的港口虽然保持开放，但仓库、运输和人员配置受封控措施干扰，中国的出口商正准备应对延误问题。

上海市发展改革委副主任阮青昨天发出安抚信号，强调市政府在维护金融市场稳定，保障金融服务方面“不断档不打烊”。在沪金融市场、证券、基金、银行等金融机构已启动应急管理机制，保障金融基础服务设施正常运营。

上海昨天印发《上海市全力抗疫情助企业促发展的若干政策措施》，对符合条件的企业防疫支出给予补贴支持。其中也提出，要持续提升核酸快速检测能力，并支持冠病疫苗和治疗药物进口。

清华大学中国经济思想与实践研究院研究员袁钢明分析，中国1月、2月超乎预期的经济数据原本令不少分析人士认为，中国经济已摆脱疫情的阴影，上海疫情大规模的暴发可能再次改变人们的思路。

但袁钢明仍对总体的经济发展保持乐观，认为只要上海能尽快控制疫情，这个月的疫情还不至于对中国经济带来太大影响。