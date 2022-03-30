湖北青海宁夏三省区“一把手”换人

中国高层昨天宣布调整三个省区“一把手”：住建部部长王蒙徽接替应勇出任中共湖北省委书记，青海省长信长星接替王建军出任中共青海省委书记，中央和国家机关工委分管日常工作的副书记梁言顺接替陈润儿出任中共宁夏回族自治区党委书记。

值得关注的是，官媒新华社昨天下午发布了上述消息，但消息没有说明应勇、王建军和陈润儿下一步去向，也没有提到他们“另有任用”。

北京有关人士分析，按照常规，卸任省级行政区党政“一把手”如果没有被注明“另有任用”，往往意味着他们将退居二线，转到全国人大或全国政协担任职务。从年龄上看，应勇、王建军和陈润儿都已接近正部级大员65周岁的退休年龄。果真如此，被普遍看好的应勇有可能无缘下半年中共二十大将产生的新一届中央委员会，提前退居二线。

应勇今年11月将满65周岁，但多数观察人士认为，应勇的资历和受到的高层信任将使他在二十大后更上层楼，是下届中央政法委领导或最高法院院长的热门人选。如果应勇止步于二十大，将出乎很多人的意料。

应勇早年做过基层警察，后长期在浙江政法系统工作，担任过台州地区政法委书记、绍兴市政法委书记、浙江省公安厅副厅长。中共总书记习近平担任浙江省委书记时，应勇先后担任浙江省纪委副书记、监察厅厅长、浙江省高级人民法院院长等职。

2007年，应勇调任上海市高级人民法院院长。2013年后，他担任上海市委常委、组织部长，上海市委副书记，2017年担任上海市长。2020年2月，湖北省武汉市暴发冠病疫情，应勇作为“救火队长”接替抗疫不力的蒋超良，出任中共湖北省委书记，几个月后武汉和湖北疫情得到控制。舆论普遍认为应勇为抗疫立下汗马功劳，仕途光明。

新任湖北省委书记王蒙徽今年62岁，毕业于清华大学建筑系，曾在广东省工作18年，官至中共云浮市委书记，2011年，王蒙徽升任福建省副省长，2013年升任中共福建省委常委、厦门市委书记。2016年，王蒙徽出任中共辽宁省委副书记、沈阳市委书记，2017年，出任住建部部长。

信长星今年59岁，曾长期在劳动和社会保障部工作，官至劳动和社会保障部培训就业司司长、办公厅主任。2010年，信长星出任人力资源和社会保障部副部长，2016年出任中共安徽省委副书记，2020年升任青海省长。

梁言顺今年60岁，曾长期在中共中央党校工作，担任过中央党校副校长苏星的秘书，中央党校研究室主任。2012年，梁言顺升任中央党校校务委员会委员，2016年出任中共甘肃省委常委、并先后担任宣传部长和组织部长，2017年回京任中央国家机关工委副书记，2018年出任中宣部副部长，2020年任中央和国家机关工委分管日常工作的副书记，升任正部级。

有关人士分析，这次湖北、青海和宁夏“一把手”换人，是要让新任“一把手”赶在这三个省区党代会召开之前就位，以便让他们通过主持党代会尽快熟悉本省区的情况，规划本省区未来五年的工作重点。

根据上述三省区发布的消息，中共青海省党代会将在今年5月召开，中共湖北省党代会、宁夏自治区党代会将于6月召开。

6月底之前，包括四个直辖市在内的中共各省市自治区党代会都将结束，并选出各自新一届党委领导班子。