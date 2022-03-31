俄乌战争后首次在中国会面 中美俄外交官安徽谈阿富汗问题

中俄外长昨天在会前举行会谈，中国国务委员兼外长王毅强调中俄发展双边关系的意愿“更为坚定”，俄罗斯外长拉夫罗夫也称中俄将继续“强化关系”。

中美俄外交官员在俄乌战争暴发后将首次在中国会面，参加阿富汗问题会议。中俄外长昨天（3月30日）在会前举行会谈，中国国务委员兼外长王毅强调中俄发展双边关系的意愿“更为坚定”，俄罗斯外长拉夫罗夫也称中俄将继续“强化关系”。

俄罗斯就拉夫罗夫的中国之行高调发声，中国则低调处理相关消息；受访学者分析，俄罗斯力图通过此次行程凸显未在国际上被孤立，中国则维持一贯的模糊策略，尽可能与俄罗斯保持距离。

中国外交部本月28日宣布，王毅昨今两天在安徽屯溪主持召开第三次阿富汗邻国外长会议，以及“阿富汗邻国+阿富汗”外长对话会，拉夫罗夫将应邀出席。

美国官方随后于29日宣布将派美国阿富汗问题特别代表韦斯特（Tom West）赴华参加“中美俄+”磋商机制会议。中国外交部同天披露，会议将由中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇大使主持，美国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗问题特别代表将出席。

这是拉夫罗夫在俄乌战争后首次到中国，他上一次到中国是在2月3日北京冬奥开幕前。在俄乌开战后，他仅在本月10日到土耳其同乌克兰外长和土耳其外长举行会谈。拉夫罗夫今天将在阿富汗问题系列会议后，续程前往印度。

中国对涉及俄罗斯和美国的会谈消息高度谨慎，中国外交部发言人汪文斌昨天在例行记者会上回应有关“中美俄+”会议和王毅与拉夫罗夫会谈的提问时，仅表明将“及时发布消息”。

相较下，俄罗斯驻华大使馆微博账号昨天早上和中午发布了拉夫罗夫抵达安徽，以及与王毅会谈的照片。拉夫罗夫28日启程前，也称中俄关系处于“史上最牢固水平”。

俄罗斯卫星通讯社下午报道称，拉夫罗夫向王毅通报俄特别军事行动和俄乌谈判的进展。

拉夫罗夫昨晚接受中国环球电视网简短访问时说，中俄将继续强化两国关系，他也对中俄外长会谈结果表示“非常满意”。

中国外交部傍晚6时55分才发布有关王毅和拉夫罗夫会谈的文告。

根据文告，王毅在会上称，中俄关系经受住国际风云变幻新的考验，保持正确前进方向，展现坚韧发展势头。“双方发展双边关系的意愿更为坚定，推进各领域合作的信心更为牢固”。

他表明，中国愿同俄罗斯一道，“推动新时代中俄关系不断向更高水平迈进”。

针对俄乌课题，王毅重申主张维护联合国宪章宗旨和国际关系基本准则的一贯立场，并强调中国在国际事务中秉持客观公正，“始终站在历史正确的一边”。

文告也指出，王毅和拉夫罗夫就亚太局势、朝鲜半岛等多边事务交换了意见，“协调了立场”。

俄乌课题料盖过阿富汗议题

塔利班去年8月掌握阿富汗政权后，未获国际社会认可。阿富汗因塔利班政府被多国切断财政援助，面对严重的经济和人道主义危机。

塔利班上周也因更改批准女生读中学的政策，引发国际社会的挞伐。

阿富汗问题悬而未决，但此次会议在俄乌战争背景下举行，不少分析认为，俄乌课题将盖过阿富汗议题。

南京大学国际关系学院院长朱锋接受《联合早报》访问时分析，阿富汗相关会谈将为各方提供机会，在俄乌问题上加强沟通。俄罗斯将致力凸显他并未因美欧制裁而完全被边缘化。

新加坡国立大学中东研究所高级研究员多西（James Dorsey）认为，中美俄只会重申对俄乌战争的一贯立场，美国将继续就对俄制裁问题向中国施压，中国也会保持模糊策略。最好的结果是美国稍微软化立场，中国则对俄乌问题做出更明确的表态，但这两个结果都不太可能实现。

至于阿富汗问题，各国最多会推进人道援助，经济支援和国际认可等问题料难以取得进展。