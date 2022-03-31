上海确诊人数创新高 医疗系统承巨压

（上海／北京综合讯）上海连日来新增冠病感染人数持续处于高位，令全市医疗卫生系统承受巨大压力。上海市卫生健康委员会昨天称，目前上海市区已启用一批集中隔离收治场所，另有多个大型场馆在改建中。

综合中新网与《北京日报》报道，中国大陆前天新增本土确诊病例1565例，无症状感染者7090例；其中上海新增本土冠病确诊病例326起，无症状感染者5656人，该市单日确诊人数写下本轮疫情以来的新高。

上海自周一（28日）起以黄浦江为界分区分批实施核酸筛查。上海卫健委一级巡视员吴乾渝在发布会上说，截至昨天，已在浦东、浦南及毗邻区域共完成910万人的核酸检测，在浦西区域的非重点区域开展抗原筛查，共筛查1087万人，均发现一定数量的检测结果异常人员。

吴乾渝说，当前疫情防控的重中之重是新一轮核酸筛查工作，要全力加快阳性感染者转运，严防交叉感染。

上海本轮疫情以无症状感染者居多；对此，首都医科大学附属北京佑安医院呼吸与感染疾病科主任医师李侗分析说，上海的感染者以中青年为主。一般来说，中青年健康状况更好，抵抗力也较强，再加上疫苗接率更高，都是无症状感染者更多的原因。

上海全市昨起开始对10类重点场所进行系统性环境消毒，为期一个月，包括办公楼宇、建筑工地、公共场所、交通工具、农贸市场、大型商场、社区、学校、养老机构与家庭。

在中国本轮疫情另一个重灾区吉林省的长春、吉林等地，目前采取了严格的管控措施，要求居家办公、禁止人员流动等。

吉林省疾控中心副主任姚来顺昨天在发布会上解释说，采取这些措施的原因，一是吉林疫情仍处于高位运行，人员流动存在被感染的风险；二是流动人员可能已被感染，没有被及时发现，存在感染其他人的风险；三是病毒污染的物品、场所或环境等未全面进行终末消毒处理，存在感染的风险。