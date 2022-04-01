上海“全域静态管理” 浦西全面封控 4月2日起离沪者须持阴性检测证明

面对防疫局势迅速失控，中国经济重镇上海市前晚（3月30日）宣布将采取类似封城的“全域静态管理”，浦西地区今天（4月1日）凌晨起全面封控，原本今天解封的浦东继续处于半封控状态。

明天零时起，离沪人员也须持48小时内核酸检测阴性证明，以及24小时内抗原检测阴性证明。

上海官方昨天也承认对奥密克戎毒株认识不足，对感染者大幅增长的情况准备不充分，防控措施落实不到位，并“诚恳接受大家的批评”。

上海市前晚召开全市领导干部大会，并以视频方式连线到全市所有街镇，对疫情防控工作进行再动员、再部署、再落实。

中共政治局委员、上海市委书记李强要求上海实行全域静态管理、全员核酸筛查、全面流调排查、全民清洁消杀等综合防控措施，分批实施、无缝衔接，真正把风险人群管住，尽早实现社会面清零。筛查期间严格落实“人不流动、足不出户”，确保“不漏一户、不落一人”。

上海市长龚正也在会上强调，社会面和重点场所防控要紧而又紧，切实管控传播风险。

上海市委市政府昨天也发布致全市人民一封信，恳请市民理解政府工作，全力配合官方应急处置的各项措施。

有关人士分析，上海曾以精准防控而被称为“防疫优等生”，但这波疫情失控给上海经济和社会带来很大冲击，也令上海官方十分被动。李强亲自出马部署上海“全域静态管理”，表明上海官方决心采取类似封城的严厉措施，尽快扑灭疫情传播，实现社会面清零。这应该也是高层对上海的要求。

据上海卫健委通报，3月30日上海新增本土确诊病例355例，无症状感染者5298例，其中新增无症状感染者较前一天的5656例有所回落，但新增确诊病例仍有所上升。同时，上海市已连续七天新增确诊和无症状感染者合计病例超过1000例。

浦东仍处于半封控状态

3月28日起，上海市以黄浦江为界分批分区实施封控核酸筛查。第一批浦东、浦南及毗邻区域先行实施封控，今天5时解封；浦西重点区域继续实施封控管理。第二批今天3时起，对浦西地区实施封控，核酸筛查，4月5日3时解封。

不过，据上海官方昨晚发布的通告，原本今早解封的浦东、浦南及毗邻区今天5时起实施分区分类、网格化管理，报告阳性感染者的楼栋、小区等，继续采取14天或七天足不出户的封闭管理；封控小区所在的街镇，其他居民也不出小区。此外，餐饮场所暂停堂食，商场超市等采取限量、预约和错峰等措施。这意味浦东将继续处于半封控状态。

一名家住浦东的李姓上海市民对《联合早报》说，还没收到居委会解封的通知，虽然很期待浦东能如期解封，但仍会抢购牛奶，蔬菜，为不能解封做些准备。

由于工作人员和志愿者人手不足，上海市部分小区出现买菜难，就医难。中共上海市委副秘书长，市政府秘书长马春雷昨天在记者会上称，官方将努力解决市民买菜难，缓解市民就医难等问题。

另据财新报道，上海市为遏制疫情而采取的分区封控措施正在影响全球最繁忙的集装箱运输港口。

报道说，因核酸检测能力不足，符合进入港口的集装箱车辆司机越来越少，许多司机都远离上海，以免在返回家乡时不得不接受强制隔离。一些航运运营商选择避开上海港而转往宁波等其他邻近港口。