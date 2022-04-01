中国制造业与非制造业 3月PMI陷入萎缩区域

中国部分城市持续实施封控遏制冠病疫情之际，最新制造业与非制造业采购经理指数（PMI）双双陷入萎缩区域，是武汉前年初封城以来首次。中国总理李克强本周召开会议，承认经济下行压力进一步加大，但表明今年5.5％左右的增长目标要咬定不放松。

受访专家认为，上海疫情外溢及俄乌冲突等国内国际因素叠加，明显冲击中国生产需求和供应链，但官方仍握有不少政策工具可用以稳定增长，5.5％左右的增长目标并非遥不可及。

中国国家统计局昨天（3月31日）发布最新数据，显示3月份的官方制造业PMI跌至49.5，比上月下降0.7个百分点，为五个月来首次跌破50点荣枯线，并低于市场预期。

餐饮零售等行业被新一轮封控重创，衡量建筑和服务业活动的非制造业PMI也降至48.4，比上月大跌3.2个百分点，明显受到拖累。数据发布后，沪深300指数昨早一度跌0.8％，工业和科技股领跌。

中国国家统计局高级统计师赵庆河指出，受本轮疫情影响，中国局部地区部分企业临时减产停产，且波及上下游相关企业正常生产经营。同时，近期国际地缘政治冲突加剧，一些企业出口订单减少或被取消，制造业生产活动和市场需求有所减弱。

3月份新出口订单指数，以及反映就业情况的制造业从业人员指数，也双双在萎缩区域进一步回落，意味宏观经济前景正受多方面打击。

中国人民银行前天发布的最新季度调查也显示，第一季中国工业企业的商业信心全面恶化，衡量订单和盈利的指数以两年来最大的速度下滑。

中国总理李克强本周二主持召开国务院常务会议，指出当前国际形势更趋复杂严峻，国内经济下行压力加大，要把稳增长放在更突出位置。

会议强调，稳定经济的政策要早出快出，不出不利于稳定市场预期的措施，同时制定应对可能遇到更大不确定性的预案。

中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时说，官方昨天发布的数据确实不容乐观，目前需求收缩、供给冲击和预期转弱等不利因素都未发生根本改变，“特别是在需求端这种比较疲弱的态势，受到疫情防控的影响还是比较明显。”

新加坡管理大学李光前商学院副教授傅方剑受访时则说，上海和深圳受到疫情冲击对宏观经济的影响“非同小可”，“（封城）消费生产都停下来，对经济的伤害是双重的。”

傅方剑预计，若这些重要工业科技大城未来因疫情反复再被封控，中国今年将难以实现5.5％左右的增长目标。但他说，中国目前尚有很多宏观经济工具可以使用，包括财政放水和宽松货币政策等，政府也可通过补贴刺激民众消费，以国内消费对冲出口订单的下降。

王军认为，官方可加大降息力度，减轻企业债务负担，同时通过财政补贴助中小型企业支付必要的费用及员工工资，“帮助他们挺过更长的时间”。