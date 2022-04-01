林郑：没收到特首选举延后通知 香港仍会在后天展开提名期

有熟悉北京的香港建制派人士接受《联合早报》访问时说，相信特首选举押后的可能性不高。因为香港疫情到了4月中后旬应该会明显缓和，加上特首选举只需1500名选委投票，若当局没有很充足的理据就押后选举，会给人质疑选举制度的威信。

香港疫情持续严峻，每天仍有数以千计确诊个案，外界盛传原定5月初举行的新一届特首选举将会延期一年举行。但特首林郑月娥昨天（3月31日）回应说，至今没有收到任何通知，当局仍会在后天（4月3日）展开提名期。

有受访的亲北京人士和学者也认为，若特区政府没有充足的理由就贸然押后特首选举，会予人质疑选举制度的权威，相信特首选举押后的可能性不太大。

香港新一届特首选举提名期将于周日展开，但至今仍然未有重量级参选人宣布参选，公开宣称会参选特首的，除了蓝营KOL、国艺集团董事会主席冼国林算是具有知名度外，其他参选人包括：胡世全、黄文康、王昕阳、萧德良、李稚嘉、赖红梅，可都是知名度极低的市民，很大可能无法取得提名“入闸”参选。

香港网媒“香港01”昨天引述资深建制派人士表示，据闻最新版本是特首选举将会押后一年举行，由中国全国人大常委会稍后作出《决定》，延任本届政府任期一年，原因之一是香港疫情仍未稳定，“抗疫只抗到一半”，不利施政连贯性。该资深建制派人士指出，周日展开的提名期可能仍会继续，直至4月8日左右，然后宣布押后选举，由人大定夺。

建制圈子有消息传出 林郑月娥有机会留任

《明报》昨天也指出，在所有“黑马”按兵不动之际，建制圈子近日有消息传出林郑月娥有机会留任，但只是多做一年，明年会将她升任为全国政协副主席，接替任期届满卸任的现任副主席董建华。

文章综合政圈人士分析，若林郑月娥再做一年特首，有下列几种情况：一，林郑透过选举连任，一年后离职；二，全国人大作出决定押后特首选举，林郑延任；甚至有人重提《基本法》有条文指明，可以“协商”产生特首。

不过，林郑月娥昨天出席抗疫记者会时回应称，并无就行政长官选举延期收到任何通知，“到这一刻，我并没有收到任何通知，我们仍然会按照4月3日开展下任特首提名期。”

有熟悉北京的香港建制派人士接受《联合早报》访问时说，相信特首选举押后的可能性不高。

因为香港疫情到了4月中后旬应该会明显缓和，加上特首选举只需1500名选委投票，若当局没有很充足的理据就押后选举，会给人质疑选举制度的威信。

该名人士指出，眼下有许多港人不满本届特区政府抗疫不力，若特首选举押后一年，除了会影响社会抗疫，也会引起很多人不满，影响社会稳定，“所以我看不出有什么理由要押后选举。”

他称，目前看来，无法知道北京属意谁出任下届特首，但北京是从国家角度挑选特首人选，和港人的想法未必一致，最后曝光的“真命天子”随时会是港人意料不到的人选。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时也分析指出，两家港媒昨天不约而同地披露特首选举会延迟一年举行，不能排除这个可能性，但当中也有许多疑点，包括香港即将对外通关，若以疫情严峻为由不举行特首选举，在逻辑上说不通。

今年2月18日，港府已经以要集中精力处理疫情为由，引用《紧急法》将原定于3月27日举行的特首选举押后至5月8日；同时宣布将原定于2月20日展开的特首提名期押后至4月3日。