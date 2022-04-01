港冠病疫情持续好转 台病例却达今年新高

（香港／台北综合讯）香港疫情持续好转，新增个案连续两日低于7000起。有消息称，香港正在考虑大幅放宽对外国机组人员的严格防疫规定，包括取消抵达后的冠病病毒检测。与此同时，台湾疫情再次升温，昨日（3月31日）本土与境外输入案例均创下今年新高。

港府将逐步放宽防疫措施

综合香港01和《明报》报道，香港昨日新增6646起阳性个案，119名冠病患者过世。

这已是香港连续两日新增病例低过7000关口，香港的防疫措施接下来料会逐步放宽。

据彭博社报道，有知情人士透露，特首林郑月娥正考虑大幅放宽对外国机组人员的严格防疫规定。

港府或对非本土机组人员执行所谓的闭环系统，只要他们不与当地社区接触，将让其相对自由地进出香港，无须做抵达后的冠病检测。

港府早前也宣布，将从4月21日起，分三个阶段逐步放宽社交距离与堂食限制等措施。

林郑在昨日的防疫记者会上也提到，港府明天起派发防疫服务包，内附抗原快速检测仪，接下来或会考虑让市民自行检测。

台疫情出现多点爆发

台湾疫情近日则出现一波高潮，疫情呈多点爆发。

综合台湾《自由时报》《联合报》报道，台湾昨日通报新增87起本土冠病确诊病例，152起境外输入病例，双双创今年以来新高，但没有新增死亡案例。其中基隆警察与小吃店群组、大潭电厂工程群组扩大，另有12例源头不明。

台湾的中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中前天前往基隆视察，并宣布将在基隆推动“类普筛”，即中央发放抗原快速检测仪，让市民进行检测，再由地方政府回收。

他称如果成功，将来区域防堵就可沿用同样模式。

陈时中曾反对普筛，因此他抛出“类普筛”一词后，被部分舆论指为打脸自己过去的说法。他昨日解释称，如今家用抗原快速检测仪的准确度已能达到九成以上，条件比两年前更成熟，两个时空的情况不一样。

医福会执行长王必胜则解释称，“类普筛”与普筛的最大差别在于使用抗原快速检测仪，且不会强制民众一定要筛。