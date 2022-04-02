欧盟主席称支持俄罗斯将重创中国名誉 习近平：不能把全世界都捆绑到乌克兰问题上

中欧时隔两年重启最高层峰会，中国国家主席习近平呼吁不能把全世界都捆绑到乌克兰问题上；欧盟主席冯德莱恩则警告，任何对俄罗斯的支持行动，都将导致中国在欧洲的名誉受到“巨大损害”。

中国国家主席习近平和中国总理李克强昨天分别在北京时间晚上和下午，与欧洲理事会主席米歇尔和欧盟主席冯德莱恩举行视频峰会。此次峰会聚焦俄乌问题，冯德莱恩在会后的记者会上形容，中欧就俄罗斯问题进行了“坦率开放”的讨论。

冯德莱恩说，欧盟向中国表明，即便中国不支持欧盟对俄罗斯的制裁，至少不该干预欧盟的制裁行动。

她提醒，这将导致中国在欧洲的名誉受到巨大损害，而名誉的损害，也是国际公司撤离俄罗斯的原因。

冯德莱恩强调，中欧每日贸易额接近20亿欧元（近30亿新元），而中俄的每日贸易额只有3.3亿欧元，因此战争的延长以及其对全球经济的影响“对谁都没有好处，尤其是中国”。

美国在俄乌战争后，多次警告中国将为任何支持俄罗斯侵略的行为“付出代价”。有记者提问欧盟在中国对俄提供援助的情况下将采取哪些行动，但冯德莱恩和米歇尔未正面回答。冯德莱恩仅表明，中欧双方都强调了和平机制的重要性。

冯德莱恩也透露，中欧在会上也探讨了石油、气候变化、抗疫方面的合作，并就不公平贸易行为、新疆人权问题与相关制裁等分歧点进行讨论。

俄乌战争爆发后，不少分析认为，中国力图通过与欧洲加强协商凸显中立形象，避免被外界划入“俄罗斯阵营”。

据新华社报道，习近平在峰会上就乌克兰问题提出“防止局部冲突扩大化”。他说，乌克兰危机要妥善处置，但不能病急乱投医，不能攻其一点、不及其余，不能把全世界都捆绑到这个问题上。

中欧关系去年因新疆和香港问题恶化，原本一年一度的中欧峰会去年停办，中欧领导人前年完成中欧投资协定谈判后，协定的批准程序也被欧洲议会冻结。

对于中欧关系，习近平重申，中国对欧政策保持稳定连贯，并呼吁欧盟形成自主的对华认知，奉行自主的对华政策。

他也强调，中欧要做维护世界和平的两大力量，以中欧关系的稳定性应对国际形势的不确定性，包括要带头共同抵制阵营对抗思维复活、反对制造“新冷战”，维护世界和平和稳定。

学者：欧盟27国 对中国看法分歧凸显

美欧上月初因对俄能源制裁问题出现嫌隙，美国总统拜登宣布在欧洲盟友不参与的情况下对俄进行能源制裁。有分析预计，美欧的分歧可能使欧盟向中国靠拢。

习近平同法德两国领导人上月8日举行视频峰会，释放出中欧加强协调的信号。不过，欧盟三周来态度持续转硬。

中国人民大学欧盟让—莫内讲席教授、欧盟研究中心主任王义桅接受《联合早报》访问时分析，欧盟考虑到国际上的压力，因此必须在峰会上有所表态。

意大利前经济发展部副部长、现宁波诺丁汉大学经济学教授米凯莱.杰拉奇（Michele Geraci）则指出，欧盟对中国态度的摇摆，凸显出欧盟27国长期以来对中国看法的分歧。

他认为，峰会今年能恢复举行，已显示中欧双方仍愿意维持对话的平台，峰会本身的意义，超越中欧双方在会上的表述。