官方医疗专家：上海这波疫情规模超过两年前武汉

据中国国家卫健委昨天通报，4月1日，中国大陆新增本土确诊病例2086起，无症状感染者7789起。其中，上海市新增本土确诊病例260起，无症状感染者6051起；吉林省确诊病例1730起，其中长春市高达1544起。

中国上海、吉林等地新增冠病病例和无症状感染者数量仍在攀升。上海集中隔离点医疗救治组组长陈尔真透露，上海这次疫情的规模，比两年前的武汉还要大，如果无症状感染者人数太多，有条件的可以居家隔离。

据中国国家卫健委昨天通报，4月1日，中国大陆报告新增本土确诊病例2086起，无症状感染者7789起。其中，上海市新增本土确诊病例260起，无症状感染者6051起；吉林省确诊病例1730起，其中长春市高达1544起。

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友昨天发文称，当一个省或市的冠病感染者总数在短时间内达到万人以上后，防控难度会明显加大。他认为，这波疫情是全球第四波疫情的尾声，只要中国坚持“动态清零”总方针，疫情形势一定会得到明显控制，回到全球第四波疫情流行前的水平。

上海、长春等地已经实行类似封城的“全域静态管理”措施，以争取尽快实现动态清零的目标。但网络上也有不少声音认为，这波疫情重症率、死亡率都很低，说明病毒的危害性已大幅下降，而严格的防疫措施给经济活动和社会生活带来极大不便，长此以往不仅后果严重，且未必能够控制疫情蔓延。因此，动态清零政策也应与时俱进，逐步作出调整。

官方坚持动态清零总方针不动摇

但中国国家卫健委发言人米锋前天表示，官方将坚持动态清零这一总方针不动摇。

吴尊友昨天发文为动态清零政策辩护。文章说，出现很大比例的无症状感染者主要有三个原因。

第一，随着冠病疫苗接种率的提高，人群获得对冠病病毒的免疫力，使得很大比例的感染者没出现症状；第二，奥密克戎变异毒株的致病性相对较弱，不及德尔塔和其他毒株的致病性强；第三，感染者发现比较早，一些确认病例在尚未出现症状前就被筛查发现了。

文章认为，中国现在报告的无症状和轻症比例非常高、重症及危重特别少且几乎没有死亡的现象，不是奥密克戎毒株在中国流行的自然结果，而是中国疫情防控措施落实显现的防控效果。中国之所以能够把重症、危重和死亡控制在非常低的水平，主要是疫情发现早、措施采取及时，特别是对所有感染者，包括无症状感染者都进行全程管理，对无症状和轻症及普通型病例给予中药等治疗，提高了病人免疫力，防止了病人从轻症向重症转化，规避了危重病例的发生，大幅度减少或基本预防了死亡。

上海黄浦江以西地区前天凌晨3时起实施封控展开全面核酸筛查。至于此前已全面封控四天的浦东、浦南地区，上海市浦东新区新冠肺炎疫情防控工作领导小组办公室昨天发布消息说，经综合研判新一轮核酸筛查结果，浦东新区均为封控区或管控区，暂无防范区。自3月28日凌晨5时起计，封控区实行“区域封闭、足不出户、服务上门”，管控区实行“人不出小区、严禁聚集”。

这意味着这个国际大都市的2500万居民，几乎都受到严格的行动限制。

曾驰援武汉的上海集中隔离点医疗救治组组长、上海瑞金医院副院长陈尔真前天接受《人民日报》“大江东工作室”采访时称，上海本次疫情的规模比武汉还要大，但疾病的严重性比武汉要低。

面对大量无症状感染者，他表示，看整个疫情情势发展，如果数量太多，有条件的可以居家隔离。

但他也说，居家隔离最关键的是个人的依从性问题，既然是居家隔离，就要按规范严格管控好自己，不出门了，该做好个人防护措施的要做到位，否则就没办法达到阻断传播的效果。