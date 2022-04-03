港启动全民快测计划 下周连续三天自我检测呈阳上报

（香港讯）香港宣布启动全民快测计划，强烈呼吁全城市民于4月8日至10日，一连三天每天进行一次快速检测，并于24小时内呈报阳性个案。有关计划属自愿性质，期间不会禁止市民外出。

据香港01报道，香港特首林郑月娥昨天在例行的抗疫记者会上作出上述宣布。她强调全民快测计划并非要替代全民检测，后者仍在议程当中，但仍需监察情况及物色时机，暂未有时间表。

林郑也解释，选择4月8日至10日是因为港府从昨天开始向全港近300万个家庭免费派发防疫包，内有20套快速抗原测试包，派发工作预计在4月8日完成，当局并将在全港设立约90个补漏拾遗派发站，让未如期领取防疫包者补领。为免市民不熟悉快测的使用法，港府明天起会推出电视广告及短片加以介绍。

全民快测计划并非强制，林郑承认无法确保市民一定会做快测或呈报，只能通过呼吁及宣传，主要依靠市民合作及公民责任。

港府官员、社团成员和义工昨天纷纷出动派发防疫包，林郑下午就到中西区一幢旧楼，向基层家庭逐户派送防疫包。防疫包内除了快速抗原测试剂，还有中成药连花清瘟胶囊、KN95口罩、抗疫手册等。

香港前天新增4475起冠病确诊病例，116起死亡病例，单日确诊连续八天少于1万起，第五波疫情累计115万人感染、 7848人死亡。