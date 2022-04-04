苏州发现新变异株 孙春兰强调中国坚持“动态清零”

中国部分城市持续因奥密克戎肆虐被封控之际，江苏苏州前天（4月2日）通报发现奥密克戎新变异株，与全球已知毒株不同源，为官方抗疫攻坚战再添变数。中国副总理孙春兰同日抵达本轮疫情重灾区上海，强调要坚持“动态清零”总方针不犹豫不动摇，抓紧摸清疫情本底。

据中国国家卫生健康委员会昨天通报，中国大陆境内前天共出现1万3287个冠病确诊病例和无症状感染者，为前年2月疫情暴发以来单日最高值。

苏州市疾控中心副主任、主任医师张钧前天在新闻发布会上介绍，苏州常熟市上周一发现一起轻型确诊病例，其感染的病毒，经测序对比为奥密克戎变异株BA.1.1进化分支。

张钧指出，在本土病例和输入病例数据库、全球共享流感数据倡议组织（GISAID）数据库中，都未发现与之高度同源的冠状病毒基因组序列。世界各地的科学家在GISAID共享他们测序的冠状病毒，以监测突变。

清零政策进一步承压之际，分管防疫工作的中共政治局委员、国务院副总理孙春兰前天抵达上海调研疫情防控工作，要求尽锐出战，以快制快，用最短时间遏制疫情扩散。

孙春兰指出，在2500万人口的特大城市应对奥密克戎疫情，还要保持核心功能的正常运转，任务艰巨、挑战巨大。要尽快提升核酸检测能力，周密组织开展全员核酸筛查，不漏一户、不落一人，抓紧摸清疫情本底。

上海市卫生健康委官员昨早在新闻发布会上宣布，该直辖市当天将在全市进行一次抗原检测，今天在全市进行核酸检测，以切断传播链，尽早实现社会面动态清零。

疫情冲击上海，也引发舆论担忧作为全球最大集装箱港口的上海港受到影响，对全球供应链构成扰动。

英国船只估价公司VesselsValue的数据显示，在过去的两周半里，上海等待装卸的船舶数量增加了近五倍。

针对有消息称上海港严重拥堵、300多艘船舶等待装卸，微信公众号“上港家园”前天引述上港集团表示严重关切，称码头生产运营如常，集装箱船未见拥堵。该文也称，自3月28日以来，上海港集装箱船平均等泊时间少于24小时，平均等泊船舶少于10艘次。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时说，本轮奥密克戎疫情传染力度强、面积广，是武汉以来最严重的一波疫情，新变种病毒的出现并为防疫增添不确定性。

唐任伍指出，中国目前医疗资源、更有效的疫苗及治疗药物尚且不足，抗疫一旦松懈可能加重医疗负担，并造成更大的经济损失。他预期，即便下半年中共二十大召开之后，官方也不会轻易调整清零政策。

“从目前奥密克戎传染力度来说，根本还没完没了……一定要造出有效的药物和疫苗，把新冠肺炎控制住才有可能放开。否则二十大以后就能放开？这是人们一种天真的想法。”

（记者是《联合早报》重庆特派员）