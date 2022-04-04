苏贞昌：确诊人数虽会增加但多为轻症 防疫与经济并行台湾将稳健开放

苏贞昌上周五首次抛出防疫与经济并行的“新台湾模式”，台北市长柯文哲和新北市长侯友宜纷质疑，促民进党政府讲清楚新台湾模式是要与病毒共存还是清零。

（台北综合讯）台湾行政院长苏贞昌近日抛出经济、防疫并重“新台湾模式”，引来台北市长柯文哲和新北市长侯友宜的质疑。苏贞昌昨天（4月3日）表示，“新台湾模式”虽然确诊人数会增加，但99.7%以上都是轻症或无症状，所以不必担心，台湾可以一步一步稳健开放，过正常生活。

综合《自由时报》和中央社报道，苏贞昌上周五首次抛出防疫与经济并行的“新台湾模式”，台北市长柯文哲前天表示，台湾在冠病疫情上边境封锁较久，要决定下一步时，已经有日本、韩国、新加坡、越南、香港等国家和地区的成功和失败经验可参考。

柯文哲说，“以香港为例，为什么他们会出事？就是战略上想要共存，可是战术上是清零，战术和战略矛盾，一矛盾死得多惨。”他认为，民进党政府有想法就应该明讲，预期会感染多少、损失多少就明讲，这样大家有个心理准备。“不要拐弯抹角，讲清楚新台湾模式是怎样，不然有标题没内容。”

新北市长侯友宜昨天受访时表示，“新台湾模式”大多数民众都听不懂，“中央防疫政策一定要明确，应该清楚说明要与病毒共存还是清零，让地方政府好执行，这涉及采检、匡列跟居家隔离，需要明确的方向。”

苏贞昌昨天南下出席活动受访时说，“新台湾模式”就是正常生活、积极防疫、稳健开放，所以戴口罩、勤洗手、打疫苗都不改变。只要医疗量能可以负担，虽然确诊数会增加，因为99.7%以上都是轻症或无症状，“所以不必担心，我们可以一步一步稳健开放，过正常生活”。

陈时中：保存医疗量能

正常生活防疫

据中央流行疫情指挥中心公布，台湾昨天新增280起冠状病例，分别为183起本土病例，再写今年单日新高，境外移入97起，没有新增死亡病例。前天则新增160起本土病例，其中83例均为无症状感染。

据统计，今年截至4月1日，台湾1370名本土个案有99.7%属于轻症或无症状，仅三人重症，均为60岁以上高龄族群，其中一名死亡个案为80多岁长者。

指挥中心指挥官陈时中前天表示，台湾将趋向正常生活防疫来做努力；若清明连假期间本土天天破百例，也不准备往加强防疫措施的路走，重要的是医疗量能的保存，以及对中重度患者的照顾能力。

他说，由于目前医疗系统收治量能仍够，轻症个案还是必须异地隔离，无法在家中。但因确诊个案较多，将强化轻重症分流，以及机场、社区分流，并扩大医疗量能、建立社区防线。未来轻症个案将送加强版防疫旅馆或加强版集中检疫所，高龄或中重症个案送医院；而机场落地采检阳性病例将送中南部加强版集中检疫所，社区确诊病例则就地收治。

长庚纪念医院副院长：

疫情若大暴发长者首当其冲

另据《联合报》昨天报道，林口长庚纪念医院副院长邱政洵相信，台湾疫情接下来肯定会大暴发，中央流行疫情指挥中心现在加速开设专责病房、集中检疫所或防疫旅馆方向是对的。他认为，必须将轻症分流，别再让轻症占据医疗量能。

随着台湾的边境松绑，邱政洵认为，台湾势必要与病毒共存，但不容易；现在虽然重症率低，但若疫情大暴发，首当其冲绝对是长者、长期照顾机构。届时只要一家长期照护机构（养老院）群聚，所有的长照机构都会被感染，“一旦传开速度非常快，就像香港一样，长照机构垮下，医院一样承受不起”。

不过，台湾大学儿童医院院长黄立民说，台湾和香港的应变作为有很大差别，因为台湾轻症不住院，目前医疗系统撑得住，不至于跟香港一样。

他说，台湾现在也不是完全与病毒共存或清零，就是在中间，因为疫情还有变化，脚步走得慢一点，但要往与病毒共存的方向，“怕放太快，疫情会失控”。