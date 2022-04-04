中新国际商事争议解决论坛 本周四登场

由新加坡律政部、中国国际贸易促进委员会与国际商事争端预防与解决组织联合主办的第二届“中国—新加坡国际商事争议解决论坛”，将于4月7日（星期四）登场。

参与论坛的新加坡与中国嘉宾包括我国文化、社区及青年部长兼律政部第二部长唐振辉，中国国际贸易促进委员会会长、党组书记任鸿斌，福建省委副书记、政法委书记罗东川，新加坡驻华大使吕德耀，福建省委常委、厦门市委书记崔永辉等。

探讨新中如何加强合作 助企业更有效解决商业纠纷

本届论坛的主题是“国际商事争议解决发展与未来”。来自新加坡与中国的法律与司法界代表将在论坛上讨论冠病疫情下的司法应对和法律服务经验与新启示，分享有关仲裁创新与国际合作的经验，阐述国际商事纠纷的多元化解决机制的发展。

论坛也将探讨新加坡与中国法律界如何加强合作，协助企业更有效、便捷、公平地解决商业纠纷，从而促进跨境商业、投资和经济合作。

将在论坛上发表主旨演讲的通商中国总裁陈佩玲接受《联合早报》访问时说，商业活动中难免会出现争议，选择在信赖度高的司法管辖区进行裁决和调解可增加友好解决争议的机会及结果的公信力。

她提到，在目前的地缘政治氛围下，中国企业在国际化进程中，若拥有被视为中立且能与不同系统连接运作的合作伙伴，以及聘有一批能够掌握双语双文化，把不同地域文化及体制融会贯通的人才，那是极为宝贵的。这也是为什么不少中国企业已将区域或国际总部设在新加坡。新中两国在法律行业的更多交流合作，也将为企业提供更好的解决方案与服务。

这是新中两国第二次举办国际商事争议解决论坛。于2019年1月24日在北京举行的首届论坛反响热烈，超过300名来自新中两国的政府官员、学者、企业高管和法律界人士出席，近40万人在线上参与。

本届论坛将通过线上线下结合方式举行。新加坡的会场是麦士威国际争议解决中心（Maxwell Chambers）。中方的会场设在北京和厦门。

中国福建省在2021年11月正式启动建设海丝中央法务区，厦门将致力于打造具有影响力的国际商事海事争端解决优选中心和建立优势互补、有机衔接的国际商事海事争端诉讼平台、仲裁平台、调解平台。国际商事争端预防与解决组织秘书长刘超说：“第一届的论坛取得了巨大成功。本届论坛的中国会场之一设在厦门，相信通过此次论坛，各方合作将会迈上新的台阶。”

有兴趣在线上参与第二届“中国—新加坡国际商事争议解决论坛”的读者可通过此网址报名。