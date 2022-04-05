获各地近4万医疗人员增援 上海延长封控期 启动历来最大规模核酸检测

在上海日增冠病感染数突破9000起之际，全市启动历来最大规模核酸检测，原定封控期也随之延长。中国各地集结近4万名医疗人员增援上海，协助这个金融中心尽快实现“社会面清零”，走出停摆困局。

上海新增425本土病例 和8581无症状感染者

上海前天新增425起本土确诊病例和8581名本土无症状感染者，总计感染者9006人。至此，本轮疫情暴发一个月来全市累计新增本土感染者近6万人。

主管疫情防控工作的中国国务院副总理孙春兰上周末抵沪，定调“坚持动态清零总方针不犹豫不动摇”，要求周密组织开展全员核酸筛查，“不漏一户、不落一人，抓紧摸清疫情本底”。上海随后宣布开展核酸检测，范围涵盖全市16个行政区的超过2500万人口。

这是疫情暴发两年多来，上海首次展开全员核酸检测。为提升检测能力，中国多地紧急增援人手。中国国家卫生健康委员会医政医管局局长焦雅辉昨天披露，全国15个省市已派出3万8000多名医务人员驰援上海，其中约2万7000人负责核酸采样和实验室检测，其余1万1000人承担方舱医院医疗任务。

另据《解放军报》消息，中国军队抽组卫勤力量2000余人，支援上海开展医疗救治、核酸检测等工作。

上海多地昨天清晨启动检测。家住徐汇区的杨姓白领告诉《联合早报》，昨早5时起社区开始广播，要求居民下楼接受检测。检测核酸的医生防护服上贴着南京一家医院的标志，现场也增派多名人员。“排了15分钟就轮到我，比上次快了一倍。”

孙春兰昨天在上海市委书记李强陪同下前往核酸采样点、封控居民区、集中隔离点等地视察。她强调，本轮全员核酸检测是“打赢疫情防控阻击战的关键一仗”，要坚决遏制疫情扩散蔓延势头，努力用最短时间实现社会面清零目标。

浦西地区原本应在今天解除封控，但杨姓白领对此不抱希望。她说，原定上周要解封的浦东，至今仍在封控；浦西人口比浦东还多，解封难度更大，“只求不要拖太久，否则囤的食物不够吃。”

上海官方昨晚宣布，全市核酸采样工作基本完成，随后将开展检测、复核、人员转运和相关分析研判工作，从而明确后续管控措施。在此之前，上海继续实施封控管理，除因病就医等特殊原因外，严格落实“足不出户”。

为收治筛查中发现的大量新增感染者，上海已陆续启用多个方舱医院，并向周边的浙江和江苏等省份转运密接和次密接者。据财新网报道，浙江省共将接受3万名上海转运者，其中杭州市和宁波市各接受1万人。

本轮核酸筛查前一天，上海先在全市展开抗原检测。复旦大学附属华山医院感染科主任张文宏上周六在线参加冠病抗原检测国际研讨会时说，抗原检测敏感度较低，不适宜用于以清零为目标人群中的筛查，但可作为核酸检测能力不足时的补充。

这是张文宏一周来再次公开露面。此前网上有传言称他已被解职，但上海媒体澎湃新闻在报道中，仍称张文宏为“上海市新冠肺炎医疗救治专家组组长”。

包括上海在内，中国大陆昨天新增感染者1万3137名。除了重灾区上海和吉林，首都北京昨天下午也通报新增10名起病例，显示本轮疫情仍在扩散。