上海静态管理衍生亲子分开收治问题 专家：奥密克戎致病性低 若完成接种可免分隔

上海市卫健委回应家长与染疫幼童分开收治情况时表示，若家人不符陪同条件，且患儿小于七岁，将在公卫中心接受治疗；大龄儿童与青少年，以及家长符合陪同条件的低龄儿童感染者，主要隔离在集中收治点，以保障得到儿科医护规范专业的治疗和生活照料。

上海为防控疫情进入全域静态管理，严格措施衍生家长与染疫幼童分开收治问题。上海市卫生健康委员会昨天表示，家长与孩子同是阳性感染者才能一同陪护。但受访专家认为，奥密克戎致病性相对较弱，成人完整接种，陪护风险较低，不需让亲子分离。

原已分两批次封控的上海，在上周三深夜宣布采取“全域静态管理”等严格防控措施，却衍生许多问题，近日备受讨论的则是强制将核酸检测阳性的儿童、婴幼儿与父母分开在不同地点隔离，一些疑似被隔离婴幼儿拥挤在床位上哭闹的照片和视频也在网上引发广泛关注。

医护人员：一个护士要照看10孩童

《中国慈善家》杂志引述上海居民赵倩（化名）表示，她与丈夫及两岁半的女儿均为确诊病例，女儿被带到位于金山区的上海公共卫生临床中心，她与丈夫则分别被送到方舱医院及集中隔离点接受隔离治疗。

此外，赵倩在方舱医院的病友也有类似遭遇，甚至有医护人员向家长透露，基本上一个护士要照看约10名儿童。

这种状况在网上引发议论，广州儿科医师欧茜也在微博示警称，被隔离收治的孩子正面临窒息与意外跌落伤害、母婴分离造成精神创伤、暂停母乳导致营养摄入不足、清洁护理不及时导致皮肤问题、其他疾病交叉感染等风险。

据央视网报道，上海市公共卫生临床中心4月2日澄清，网传的染疫幼童照片、视频，是因感染患儿增多，为改善住院环境儿科病房在内部腾挪过程中的场景，并非“金山婴幼儿隔离点”。

上海市卫健委一级巡视员吴乾渝昨天在疫情防控工作新闻发布会上应询时则回应，根据《传染病防治法》、防控工作要求等，感染者应当与非感染者隔离，按照分类收治的原则，如果儿童家长同样是阳性感染者，可以同住在儿童区域陪护照顾，一起接受观察治疗。

她也说明，若家人不符陪同条件，且患儿小于七岁，将在公卫中心接受治疗；其他大龄儿童和青少年，以及家长符合陪同条件的低龄儿童感染者，将主要在集中收治点隔离治疗，并会配置专业的儿科医疗团队，保障患儿得到规范专业的治疗和生活照料。

在中国，染疫幼童与家长分开隔离已有前例。中新网2月1日报道，杭州市西溪医院隔离病区当时收治了多名确诊婴儿，照护均由护士负责。

不过，香港和台湾对确诊婴幼儿的陪护措施与中国大陆有所不同。

根据香港特区政府3月16日发布的新闻稿，即使家长并非确诊者，若子女确诊，医院也会在卫生防护中心同意及备有足够隔离设施的情况下，按要求安排家长在院内陪伴确诊子女。

台专家：婴幼儿由医护照顾会增加医疗系统负担

台北市2月公布的亲子陪病程序则规定，陪病者优先选择在孩童确诊前就已经同住或被匡列为密切接触者，且为年轻、打满两剂疫苗、无慢性病者。

台湾大学流行病学与预防医学研究所教授陈秀熙接受《联合早报》采访时指出，从台湾经验来看，奥密克戎变异毒株的致病性相对较弱，成人只要完整接种疫苗，做好防护措施，陪护染病幼儿并无太大风险。

陈秀熙也提到，若家长无法陪护，婴幼儿就需要有医护专人照护，这也会增加医疗系统负担。