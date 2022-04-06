2500万居民禁足 外卖快递服务大减 上海延长封控加剧物资紧缺惹民怨

冠病19疫情

学者指出，上海此次反应太慢，决定封控时疫情已在社区广泛传播，导致可动用人员减少，防控和管理压力也随之倍增，这是上海城市管理遭受的一次重大挫折。但各省市本周增调人员驰援上海，相信上海很快可以控制住局势，恢复原有秩序。

上海冠病感染者突破1万人，一再延长的封控管理导致多地生活物资紧缺、民怨四起。“上海买菜”昨天登上微博热搜，官方称上海“物资供应总体充足”的说法也遭网民炮轰。

根据官方通报，上海前天新增268起本土确诊病例和1万3086起本土无症状感染，总感染者数达1万3354人，刷新单日新增感染纪录。中国大陆前天新增的1万6412名本土感染者中，八成来自上海。

上海原定昨天结束分批封控筛查，但官方本周启动新一轮全市核酸检测，并宣布相关筛查工作结束前将继续封控管理。本应昨天解除封控的浦西街头依然空空荡荡，浦东更已步入封控第九天。

2500万个上海居民足不出户之际，外卖和快递服务也大幅减少，进一步加剧物资紧缺现象。上海各区上周起陆续向居民发放蔬菜、肉类、大米等生活物资“大礼包”。不过，各区物资发放速度不一，内容也大不相同。封控超过一周的浦东，有居民昨天刚领到物资；浦西市中心静安区，有小区封控五天来已经发放两轮物资。

上海网民戏称，今后买房除了要看是不是“学区房”，还要看是不是“菜区房”。还有人根据各区居民晒出的物资照片为“菜区房”排序。一等“菜区房”发的是牛羊猪肉，二等是鸡鸭鱼肉，三等是牛奶、蛋和笋，四等是根茎叶类蔬菜，而五等则是“一直在等”。

在物资分发进度滞后的浦西宝山区，有网民贴出小区居民深夜高喊“要物资”的视频，宝山大场镇居民打电话到镇政府投诉，但被工作人员告知“有意见可以等疫情结束后再来信访”。这段录音两天来在微博上被转发2万多条后，大场镇政府回应称“将加大协调力度”，尽快配送物资。

大场镇居民刘姗（化名）告诉《联合早报》，她至今还没收到镇政府发放的物资，但在网上看到别人晒出的照片，“东西也不多，还得靠自己买”。

刘姗家一共三代六口人，为确保一家老小口粮充裕，她在封控前囤满一冰箱食物。眼见封控期延长，刘姗昨天又加入小区居民自发组建的团购群，向附近的超市和店铺购买鸡蛋和肉类，“应该还能再撑上两三周，希望上海在这之前解封”。

上海市政府副秘书长顾洪辉昨天在新闻发布会上说，目前上海生活物资供应“总体充足”，当前重点是把“最后一公里，最后100米”解决好。但他的发言很快遭网民炮轰：“最后10米没解决，和还有10公里有什么区别？”“为什么深圳封城时没有最后一公里问题？上海哪里不如深圳？”

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明受访时分析，深圳在疫情升温初期便封城，运力受到的影响较小。上海此次反应太慢，决定封控时疫情已在社区广泛传播，导致可动用人员减少，防控和管理压力也随之倍增，这是上海城市管理遭受的一次重大挫折。

但任建明同时指出，本周来中国各省市增调人员驰援上海，相信上海很快可以控制住局势，恢复原有秩序。他说：“随着病毒传播力加强，中国各地今后也会面对同样挑战。希望上海在这次封控中摸索出的经验和教训，日后能为其他城市借鉴。”