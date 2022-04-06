上海防疫封控传慢性病患求医困难 当局称正设法解决

上海市疫情防控工作领导小组办公室主任顾洪辉说，上海全市各级医疗机构急诊部门保持开放，各区建立了社区与医疗机构的对接机制，开辟应急就医渠道，重点满足急危重症、孕产妇、儿童以及血透、放化疗等患者必需的就医需求。

上海冠病疫情持续升高，累计病例突破7万3000起，全市维持封控，却接连传出慢性病患求医困难的问题，不少家属也在网上发文求助。上海市疫情防控工作领导小组昨天则表示正设法解决，并已开辟应急就医渠道，满足急症就医需求。

上海市卫生健康委员会官网昨天通报，前天当地新增病例1万3354起，3月疫情以来累计报告病例超过7万3000起。

在严峻疫情下，上海全市继续实施封控管理，除因病就医等特殊原因外，人员须严格落实“足不出户”。

病人家属上网发文求助

然而，在中国社交平台新浪微博的超级话题栏目“上海抗疫求助”上，却连日可见许多癌症、心血管疾病，以及需要血液透析的患者家属发文对外求助，反映求医困难、无法及时获得医治等状况。

上海市疫情防控工作领导小组办公室主任顾洪辉昨天在疫情防控工作新闻发布会上应询时指出，近期部分市民群众看病就医碰到一些困难，市、区相关部门正想方设法解决。

他说，上海全市各级医疗机构急诊部门保持开放，各区建立了社区与医疗机构的对接机制，开辟应急就医渠道，重点满足急危重症、孕产妇、儿童以及血透、放化疗等患者必需的就医需求。对于慢性病患者，街道社区卫生服务中心家庭医生团队做好配药服务和医疗健康咨询。

居住在杨浦区的小蔡，在上海从事互联网工作。患有过敏体质的他接受《联合早报》访问时说，目前取得慢性病药物没有太大问题，只要有处方签就能透过互联网医院就诊配药，两三天内就能取得药品。

但他也提到，认识的人当中，确实有人无法进行每周例行两到三次的血液透析，封控以来只进行了一次，下一次也不知道是什么时候。

“专家”称上海医疗资源紧张 但官方拒绝聆听专家意见

在医疗资源吃紧的状况下，上海的医护和疫病防控人员也面临巨大压力。

中国社交平台上周起流传一段上海市民与疾控中心女性专家的对话录音。在录音中，市民投诉自己的父亲在“健康云”核酸检测结果为阴性，随后又接到疾控中心流调电话，称检测结果为阳性，令他无所适从。

这名疾控中心专家在通话中承认，同属官方的健康云与疾控中心检验报告不一致，建议民众投诉。

她更坦言，上海医疗资源已很紧张，官方却不愿意聆听专家意见，她也很绝望。

该专家提到，目前上海的病房很紧张，隔离点没有房间，120（急救中心）没有车，她作为专业人员，早就多次提出过建议，轻症、无症状者不要转去其他地方隔离，在家隔离就好。

然而，她指政府并没有听取这一意见。

在此之后，浦东新区卫健委上周六在网站上发布“关于‘市民投诉健康云检测结果有误’的情况说明”，表示相关情况目前正在调查中。

接着，一则据说是上海疾控中心发出的通告“关于近期做好市民咨询服务的工作提示”也在网络流传，其中要求“接听答复口径必须与国家和本市的防控政策一致，不得加以个人的主观意见”“接听中如遇到本人无法回答的问题及时转至中心其他部门接听”。

许多中国网民在微博上称，上述对话录音中的专家是浦东疾控专家朱谓萍，但并未获得证实；也有人担心她可能因为说出实情而遭到惩罚，因此在微博发起“保护朱谓萍”的倡议。