西方国家关注亲子分开收治 要求不会发生在驻华使节身上

（上海综合讯）上海出现确诊儿童与父母分离的情形，30余个西方国家的外交官为此发信向中国相关部门表达关切。目前，上海新国际博览中心方舱医院已开启亲子收治模式，核酸检测阴性的家长可以进行陪护。

路透社报道，英国驻中国大使馆上月31日致信中国外交部说，他们对地方机构将未成年确诊者与父母隔开表达关切，要求中国保证此事不会发生在驻华外交人员身上。

英国大使馆也对上海最近设立的流动医院设施缺乏条件和隐私表示关切，称使馆人员在外交住所隔离是较好的解决方案，也符合他们在《维也纳公约》下所享有的待遇。

法国驻上海总领事馆也在同天致函上海市政府外事办公室，呼吁在任何情况下都不能将父母和孩子分开。

法国总领事馆和英国大使馆称，它们写给相关部门的信也代表了其他国家，包括欧盟国家、挪威、瑞士、澳大利亚和新西兰。

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝前天在发布会上说，根据中国《传染病防治法》、防控工作要求等，确诊者应当与非确诊者隔离。按照分类收治原则，如果儿童家长同是感染者，可同住在儿童区域陪护照顾，一起接受观察治疗。若家人不符合陪同条件，且患儿小于七岁，将在公卫中心接受治疗；七岁以上或有家长陪护的患儿则主要在集中收治点隔离治疗。

上海新国际博览中心方舱医院目前已开启亲子收治模式。第一财经网报道，从前晚至昨早8时，已收治患儿家庭共计177人，其中患儿89人。

上海儿童医学中心称，从目前收治的患儿情况来看，八成以上其家长也是阳性，这样就会采取“同收同治”；针对很小一部分核酸阴性的家长，又不愿意和孩子分离的，从人道主义角度考虑，在家长充分知晓风险的前提下，将有相应安排。