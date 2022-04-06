林郑代表港府 清明节哀悼冠病死者

（香港综合讯）香港特首林郑月娥昨天在清明节向冠病死者表示哀悼，并向死者家属和亲友致以慰问。

据香港政府新闻网的新闻稿，林郑月娥昨天代表香港特区政府，向冠病疫情离世者表示深切哀悼，并向死者家属和亲友致以最深切慰问。

港府强调两年多以来一直严格按照“外防输入、内防扩散”策略抗击疫情，以保障香港市民的生命安全和身体健康。然而，面对传播力极强的奥密克戎变异病毒株，第五波疫情来得既急且猛，在2月初农历新年后更急速恶化，远超港府在抗疫链中各个环节的能力。

香港迄今已有8262名冠病患者离世。港府指出，在这些死者当中，超过九成为65岁或以上的长者。

《星岛日报》：遭美国制裁

林郑卸任后料难过平民生活

林郑月娥说：“2022年刚过了三个月，香港经历了疫情自2020年初在全球暴发以来最严峻的局面，为市民带来了焦虑和失去亲人的伤痛。特区政府定必继续竭尽所能，与社会各界携手合作，用好中央大力支援，尽快稳控疫情。”

另据《星岛日报》报道，林郑月娥前天宣布放弃竞逐连任，因她遭美国政府制裁，目前没有银行账户与信用卡。6月30日卸任后，林郑月娥要过平民生活恐怕不易，她现在连要在香港找一处安身之所，也会遇到不少的麻烦。

报道指出，香港特首离职后仍可享有前行政长官办公室、终身医疗及牙医福利、保安服务、汽车及司机，但不包括住所，而林郑月娥与丈夫林兆波目前在港没有房产，卸任后当务之急是找到新住所。林郑月娥没有银行账户，理论上无法申请房贷。香港市区400英尺（约37平方米）的住宅，就要600万港元（约103万新元）；若要一次付清，除非她提着大笔现金买房。

《星岛日报》指出，根据申报资料，林兆波在广东中山有一处住宅连车位；如果在香港无法置产，林郑月娥卸任后住在中山会是不错的选择。

在2020年香港国安法通过并实施后，美国财政部于该年8月7日宣布制裁林郑月娥等11名陆港官员，她因此不能使用银行服务和信用卡。

香港媒体曾报道，林郑月娥平均月薪约43万港元（约7万4500新元）。若她一直未能设法将每月薪资存入银行，目前家中累积的现金应该相当可观。