港政务司长李家超辞职 准备参选特首

香港政务司司长李家超昨天宣布辞职，准备参选新一届行政长官选举。一般相信，下月初举行的特首选举很大可能只有李家超一人能够“入闸”，并且顺利当选，成为首名纪律部队出身的香港特首。

连日来都没有回应是否参选特首的李家超，昨天（4月6日）下午召开记者会表示已向现任特首林郑月娥辞去政务司司长职务，并建议林郑月娥根据《基本法》建议中央政府批准其请辞。

他说：“我辞职的原因，是如果我的辞职获得中央人民政府批准，我打算准备参加下一任行政长官选举。”

李家超指出，在港府服务市民超过40年是他的荣幸，并感谢公务员团队努力不懈、尽忠职守。如果请辞得到中央批准，他会尽快交代下一步工作。

昨天的记者会不设提问环节，李家超先后以中、英文宣读声明后就离场，没有回应媒体提问。

香港新一届特首选举的提名期至本月16日结束，并于5月8日投票。按程序，李家超要先得到北京批准辞去公职才能参选。消息指出，中央政府驻港联络办公室高官昨早会见选举委员会部分委员时，提及李家超是本届特首选举唯一参选人，希望获得他们支持。

出席会面的选委、中国全国侨联副主席卢文端称赞李家超有亲和力和担当，是候任行政长官的好人选。“在中美博弈之下，我觉得香港要有一个比较强硬的特首。他做司长表现不错，第二把手去接第一把手，比较顺理成章，有个延续性。”

被传有意竞逐特首的港府财政司长陈茂波，也在李家超见记者发言后在社交媒体指出，特首选举提名期已展开，标志着香港将踏入新阶段。“我欣悉李家超辞去政务司长一职，并打算参加第六届行政长官选举，祝愿他一切顺利。”

香港中国经济文化发展促进会研究员伍俊飞接受《联合早报》访问时认为，若无意外，李家超很大可能出任新一任特首。他之所以突围而出，一是长年身处保安系统。展望未来，国际政治氛围持续不明朗，香港有可能受到波及，需要像李家超这种熟悉国安领域的特首稳控香港局势。

二是香港九七回归以来，特区政府施政长期被诟病议而不决，无法解决社会问题。李家超执行力强，当选特首有利加快推动各项政策。

伍俊飞相信，李家超上任后会在多个深层次的问题大力推动改革，包括抗疫防疫、房屋问题和公务员体系等做出成绩。

至于外界质疑李家超民望低未必能够胜任特首一职，伍俊飞认为，西方国家有不少领导人上任初期民望低，但之后很快就上升。如德国前总理默克尔上台之初就不被人看好，但任內表现出色，让德国再次成为世界大国，她也成为冷战后德国最成功的首脑。“李家超任内若能做出成绩，相信民望也会反弹上升。”

资料显示，64岁的李家超出身警队，长年在保安系统工作，2012年加入港府问责团队，出任保安局副局长，并于2017年升任局长，以及在去年6月出任政务司司长。李家超由于协助北京实施《香港国安法》，正被美国制裁。他回应时说无惧制裁，会更坚守信念，恪守岗位。