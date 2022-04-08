上海封控疫情激民怨 官方强调做好物资供应

（上海综合讯）上海冠病疫情严峻，全市继续实施封控管理，“买菜难”“就医难”等问题加剧，令民怨渐增。上海官方昨天（4月7日）强调，要全力以赴做好全市2500万人民生活物资供应工作。

另据彭博社引述知情人士透露称，上海市疾控中心周四通知外国航空公司，从本月11日起，入境上海的国际航班客座率须降至不超40%，至少将执行到本月底。

综合央广网与澎湃新闻报道，上海市副市长、市疫情防控领导小组生活物资保障专班负责人陈通昨天在发布会上称，正全力以赴推进保障工作，解决生活物资难以抵达家门的现象，包括努力解决采配效率不高的问题、努力解决生活物资供应节点、网点缺乏问题、努力解决保供人力运力不足的问题、全力打击价格违法行为等。据官方通报，上海前天新增322起冠病本土确诊病例和1万9660例本土无症状感染者，连续六天写下单日新高。

中共上海市委前晚向全市共产党员致公开信，称上海市疫情防控已经到了最紧要时刻，号召全市共产党员紧急行动起来，尽锐出战、持续奋战，全力投身到严肃的抗疫斗争中去。上海市委此举凸显了上海这座金融中心城市，正在面临巨大压力。

信中要求，共产党员亮身份、见行动，冲在抗疫的第一线，“哪里有需要，哪里就要有共产党员的身影，哪里最吃紧，哪里就要有共产党员的担当”。

上海自上月28日分区分批封控管理以来，居民生活物资供应和医疗资源紧缺的现象不断加剧，民众怨声四起，互联网上陆续出现当地居民以不同方式表达不满的情形。

上海市委的公开信中，也显示当地舆论环境存在一定的紧张氛围。

信中称，对干扰和破坏抗疫大局的各种行为，（共产党员）要敢于亮剑、敢于斗争，对各种噪音、杂音特别是谣言要主动发声、澄清是非。

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝在昨天的发布会上说，按照国家诊疗方案，全市目前对阳性感染者进行分级分类收治，定点医院优先救治普通型及以上确诊患者、部分轻症患者和无症状感染者，包括孕妇、儿童、老年人等，方舱医院主要收治无症状感染者和轻症患者。

此外，中国国务院联防联控机制统一部署，江苏和浙江本月初紧急为上海抗击冠病疫情期间相关隔离人员各提供3万间隔离房，用于上海已确诊的冠病阳性患者以及无症状感染者的密接人员隔离。

上海昨天也通报了两起疫情防控不力的问题，两人被免职。上海机场集团下属虹桥公司消防急救保障部原党委副书记、总经理李水飞被指不作为，在紧急转送一名机场委外单位染疫员工过程中消极推诿、导致转运进程迟滞。黄浦区精神卫生中心党支部副书记、院长周宝国则被指管理不严、处置不力，导致该中心浦东分中心多名病人、员工感染。