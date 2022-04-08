专家：用对俄方式制裁中国代价较大 美国短期内制裁中国可能性不大

华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭指出，虽然近年来美国发动单边制裁的门槛比原来低得多，但如果要发动类似对俄罗斯这样规模的经济战争，需要鼓动所有盟国加入，因此需要更充分的理由。

美国对俄罗斯采取强力制裁措施的同时，也为中国大陆头上悬挂达摩克利斯之剑，而台湾问题可能成为触发美国对华推行类似制裁的关键。

华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭昨天（4月7日）在“解读两会”年度论坛上回答提问时指出，美国若要以制裁俄罗斯的方式制裁中国，要付出更大代价，最直接影响就是加剧通货膨胀。而通胀正是美国目前面对的最大问题，若处理不当可能导致社会不稳定。因此，美国短期内制裁中国的可能性不大。

谢栋铭补充，虽然近年来美国发动单边制裁的门槛比原来低得多，但如果要发动类似对俄罗斯这样规模的经济战争，需要鼓动所有盟国加入，因此需要更充分的理由。“台湾就是这样一个非常敏感的话题，可能成为中国大陆角力、地缘斗争的导火索。”

自2017年以来，俄罗斯已经将大量储备资产换为人民币并存放在中国，目前有13.1％外汇储备是人民币。虽然这提高了人民币需求，但政治成本也随之上升，使得乌克兰危机成为对中国的一把双刃剑。 ——华侨银行大中华地区研究主管谢栋铭

陈光炎：中美相互依存程度 远高于美俄 有助缓和冲突

出席同场论坛的南洋理工大学经济学教授陈光炎也认为，中美相互依存程度远高于美国与俄罗斯，因此美国不会轻易对中国发动同等规模制裁。不过，中国在半导体、航空和金融等领域仍依赖西方国家提供的关键产品或服务，这意味着中国必须继续在地缘政治方面保持克制，以免因西方制裁俄罗斯而蒙受附带损失。

“中国当前面临的最大隐患是发展停滞和现代化受阻，所以不应为了对抗西方而危害其进一步发展。”

陈光炎把现有全球体系比作美国建造的一座洋房，中国过去也住在洋房里，但因为不满房间太小而决定自立门户。即便如此，中美仍同在一个社区，拥有诸多共同利益，和想要烧毁洋房的俄罗斯不一样。“中美的经济开放和相互依存虽无法阻止两国争端，但可以减慢并缓和冲突强度。”

这场论坛由《联合早报》与通商中国联合主办，陈光炎和谢栋铭是主讲嘉宾，《联合早报》副总编辑兼联合早报网（中国）主编韩咏红担任主持。

今年论坛以“地缘政治阴影下的全国两会：解读中国经济走向”为主题。陈光炎指出，中国政府在两会（全国人大、政协年会）期间为今年经济定下5.5％左右的增长目标，本就高于各大投行和国际组织的预测共识，乌克兰战争爆发为中国经济增长达标又添压力。

“2021年中国进口了大概35亿桶原油。现在原油价格比去年平均价格每桶高出80（新元）左右，单是原油这一项，中国就将损失约一个百分点的GDP增长。”

俄罗斯美元外汇储备遭冻结 为中国敲响警钟

陈光炎认为，俄罗斯的美元外汇储备遭美国冻结，为中国敲响警钟。截至今年2月，中国持有3.21万亿美元（4.37万亿新元）外汇储备。陈光炎建议把这笔钱用于支持人口政策、共同富裕、减轻中产阶级负担等方面支出，并增加对科技、绿色能源、新基础设施和研发投资。“这些都可以推动中国长期竞争力，提高民众生活素质，同时也减少储备遭冻结的风险。”

谢栋铭也从外汇储备角度分析，自2017年以来，俄罗斯已经将大量储备资产换为人民币并存放在中国，目前有13.1％外汇储备是人民币。虽然这提高了人民币需求，但政治成本也随之上升，使得乌克兰危机成为对中国的一把双刃剑。

“西方国家对俄罗斯的制裁规模显示，经济战争的冲击或许超过战争本身。中国要走好这条独木桥，未来需要更加谨慎管理俄乌课题。”

“解读两会”论坛今年升级为通商中国的常年旗舰活动，超过500名观众昨天到场或在线参加了论坛。