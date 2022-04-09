上海逾13万人染疫仅一重症 网友质疑诊断统计标准

上海本轮冠病疫情累计感染者突破13万人，其中仅有一名重症患者。这一数据引发两极反应，有网民批判上海封城带来的次生灾害远大于疫情本身，也有人质疑上海诊断标准未和全国统一，导致统计数据偏差、防疫松懈。

上海前天新增本土冠病确诊病例824起和无症状感染者2万零398起。市卫生健康委一级巡视员吴乾渝在新闻发布会上介绍，3月1日至4月7日间，上海市累计报告本土阳性感染者13万1524起，其中无症状感染者12万7131起，占96.7％。

4393起确诊病例中，近七成年龄介于18岁至60岁。感染者中年龄最小的只有10天，最大98岁。吴乾渝披露，目前有一例重症患者正在接受治疗。

这是上海官方首次披露本轮疫情中重症患者人数，数据随后在中国社交媒体微博上引发热议。有网民感叹：“上海没有因为新冠（冠病）死一个人，再这么封下去倒是要饿死很多人。”还有人按此推算，如果全上海2500万人都感染冠病，重症患者也只有不到200名，“就算全面放开，也不会导致医疗资源挤兑吧？已经有多少其他疾病患者因为管控延误救治而去世了？”

上海重症比率 远低于吉林和新加坡

不过，也有网民以同期暴发疫情的吉林省做对比，指上海的重症比率远低于吉林，质疑上海对冠病病情诊断和统计标准与其他地区不一致，“否则难道上海人体质比全国其他地方都强？”

据新华社报道，吉林省吉林市在3月2日至4月3日间，累计报告感染者近2万5000人，其中无症状感染者和轻症患者占97.5％。这意味着普通和重症患者占比为2.5％。吉林省会长春市同期新增感染者1万6312人，普通和重症患者占比为2.7％，重症率为0.27％。

新加坡卫生部网站则显示，过去28天来，需要输氧和在加护病房的重症患者占比0.32％。相比之下，上海本轮疫情重症率不仅远低于长春，更低于新加坡。

新加坡康盛医疗集团总裁、公共卫生专科医生黄长彦接受《联合早报》访问时指出，重症率主要与感染者年龄、接种疫苗情况，以及是否有基础疾病有关。在官方没有披露更多细节前，难以判断为何上海的重症率低于其他地区。

据中国央视上周报道，长春市传染病医院收治的冠病患者中，60岁以上老年患者占比为20%左右。而上海官方数据显示，确诊病例中60岁及以上占16％，同样低于长春。

黄长彦补充，由于其他国家没有像中国一样展开全民检测，可能因感染者不上报而导致通报病例少于实际病例，这也导致比较基准不同。

“总的来说，各地防疫政策取决于社会价值观、可用医疗资源，以及对政治和经济的考量。”

中国前天共通报1540起确诊病例和2万2648起无症状感染。在上海日增病例再写新高之际，吉林市昨天宣布实现社会面清零目标，为逐步迈向开放做准备。吉林市前天新增136起本土确诊病例和92起无症状感染，降至一个月来的低点。

荷兰国际集团（ING）最新评论称，倘若上海封控措施维持到本月底，全市国民生产总值（GDP）估计将损失6％，并对全中国GDP带来2％损失。为此，集团将中国第二季经济增长预测从5％下调至4％，全年增长预测由4.8％调低至4.6％。