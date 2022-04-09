王毅痛批佩洛西访台踩踏“一个中国”红线 学者：对拜登执政以来最严厉警告

王毅前天同法国总统外事顾问博纳通电话时，对美国作出强硬表态。根据中国外交部的新闻稿，王毅批评美国在乌克兰问题上强调尊重一国主权和领土完整，“但在台湾问题上却公然踩踏‘一个中国’红线，这是赤裸裸的双重标准”。

中国国务委员兼外长王毅痛批美国众议院议长佩洛西计划中的访台行程是公然踩踏“一个中国”红线，并警告说若美国“一意孤行”，中国必将作出“坚决反应”，一切后果由美方承担。

受访学者分析，北京担心美国可能借由俄乌战争的时间点，在台湾问题上画下新规则，因此对美作出拜登执政以来最严厉的警告。

台湾《联合报》前天（7日）报道，佩洛西原定在本月10日《台湾关系法》立法43周年当天率团访台。按照美国法律，当现任总统任内离职启动继任程序时，众议院议长是仅排在副总统之后的接替人选。若佩洛西成行，她将是25年来任内访台的美国最高级别政要。

王毅前天同法国总统外事顾问博纳通电话时，对美国作出强硬表态。根据中国外交部的新闻稿，王毅批评美国在乌克兰问题上强调尊重一国主权和领土完整，“但在台湾问题上却公然踩踏‘一个中国’红线，这是赤裸裸的双重标准”。

他表明，美国国会众院议长作为一国政要，如“明知故犯窜访台湾”，将是对中国主权的恶意挑衅，对中国内政的粗暴干涉，将对外发出极其危险的政治信号。

若美国 “一意孤行” 中国 “必将作出坚决反应”

王毅隔空警告，若美国“一意孤行”，中国“必将作出坚决反应”，一切后果由美方承担。

中国驻美大使秦刚前天已向美国国会和行政部门提出“严正交涉并表明中方严正立场”，要求美方取消佩洛西访台计划。中国外交部发言人赵立坚昨天也在例行记者会上重申，佩洛西“该做的不是推迟访问，而是立即取消访问”。

中华亚太菁英交流协会秘书长王智盛接受《联合早报》访问时分析，民主国家的国会和行政部门是分开和独立的，但大陆此次明确把佩洛西包裹为美国政府的一部分。

王智盛解释，大陆担心佩洛西访台将为台湾议题的国际化撑开更大的战略回旋空间。“若美国众议院议长可以来，那参议院议长能不能来？问题是美国参议院议长是副总统”。

大陆接连发出警告后 军机飞入台防空识别区

在大陆官方接连发出警告之际，台湾空军前晚公布的空情动态显示，四架次大陆军机进入了台湾的防空识别区。有大陆官方背景的微信公众号“牛弹琴”称，若佩洛西访台，大陆必将作出外交、政治和军事反应，“甚至不排除强烈军事反应”。

大陆官媒《环球时报》前总编辑胡锡进前晚在微博发文称，大陆可采取的报复措施包括向俄罗斯出售武器，以及大规模增购俄罗斯石油和天然气。但王智盛认为，“完全没有这种可能性”，因为这反而会使北京坐实西方的主流判断，认为北京随时会对台湾动武，促使西方加大对北京的监控力度。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘也认为，即便佩洛西访台，也不会把中国进一步推向俄罗斯。

大陆的反制措施不会超过现有的范围，包括对访台人员实施个人制裁、在台周围进行大规模军演，以及较长时间暂停对美的重大外交接触。

据日本媒体报道，佩洛西原定于昨天抵达日本，会见日本首相岸田文雄，过后续程前往台湾。但佩洛西发言人前晚临时在推特上宣布佩洛西确诊冠病、亚洲行程推迟的消息，并且未说明改期时间。

美国官方目前未正式公布佩洛西访台的计划，大陆一些舆论认为，佩洛西临时宣布确诊可能是担心中国反击，借故为取消访台行程做铺垫。

受访学者都认为，佩洛西不太可能取消行程。但王智盛指出，佩洛西原本是以《台湾关系法》立法43周年作为访台理由，一旦这个时间点过了，她要用什么理由包装访台行程值得关注。