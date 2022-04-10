口号“同为香港开新篇” 李家超宣布参选特首

（香港综合讯）辞去香港政务司司长职务的李家超昨天正式宣布参选香港特首选举，竞选口号是“同为香港开新篇”。他称，过去两年多见证了香港经历由乱及治，未来五年是由治及兴的关键时刻，愿承担历史使命与各界共同推动香港向前。

综合香港01、《明报》等报道，李家超昨天下午在线上记者会上说，未来有三个主要施政方向，包括以结果为目标去解决香港问题、全面提升香港的竞争力，以及奠定香港发展稳固的基石。

李家超称，他决定参选是出于“对国家忠诚、对香港热爱、对市民负责”。自己出身基层，明白政府要解决市民问题，若成功当选，会在爱国者治港原则下，积极与市民互动，制定能解决问题的政策，并分享发展红利。

他用交响乐作比喻：“我会当指挥，会让当中每一位成员发挥其优势，尽展其所长，创造一加一大于二的协同效益，让香港奏出更辉煌的新乐章。”

针对参选前是否与中央官员接触的提问，李家超强调，作为特区官员与中央不同机构沟通，有利香港利益，自己过去的沟通也都是本着香港实际情况解释，并以实际利益为依归。

本届特首选举提名期至本月16日结束，并于5月8日投票。目前只有李家超一人宣布参选。被问到这是否意味他是北京钦点的人选时，李家超仅重申参选原因，并称欢迎任何合资格的人参选，也乐意与他辩论施政理念。

能力受质疑李家超反驳：只有上帝才懂所有事

针对不熟悉经济民生、在政商界人脉不深、很多政策层面不熟悉等质疑，李家超反驳称“只有上帝才会懂得所有事情”，最重要的是建立强大团队。他承诺会诚恳倾听民意和延揽人才担任要职，当选后会邀请各领域学者和专家加入政府。

消息人士透露，李家超竞选办除了中国全国人大常委谭耀宗出任主任外，副主任有至少16人。

谭耀宗昨天透露，李家超正与竞选团队撰写政纲，收集不同意见，并称希望能够取得至少三分之一、即500名选委提名，同时争取高票当选。

李家超本月6日向特首林郑月娥请辞政务司司长，中国国务院7日批准了他的辞呈。

被问及如何评价林郑施政时，李家超说，他已离开政府，不应评价政府工作，但强调政府每名成员都努力工作，希望解决问题。

64岁的李家超出身警队，长年在保安系统工作，2012年加入港府问责团队，出任保安局副局长，并于2017年升任局长，去年6月出任政务司司长。预料他将成为首名纪律部队出身的香港特首。