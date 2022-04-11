针对华盛顿批准撤离驻沪领馆人员 反驳美“任意”论中国称防疫科学有效

美国国务院领事事务局本月8日发布旅游公告，指中国“任意执行当地法律和冠病相关条例”。中国外交部发言人赵立坚说：“我们对美方在其声明中无端指责中国防疫政策表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。”

上海疫情引发中美新一轮“防疫模式之争”，美国宣布因中国“任意的”防疫措施而批准撤离美驻上海总领馆人员；中国外交部则发文强调中国“防疫政策科学有效”，并对美国的“无端指责”提出严正交涉。

美国国务院领事事务局本月8日发布1300多字的旅游公告，提醒美国公民重新考虑赴华行程。公告指中国“任意执行当地法律和冠病相关条例”，并称中国大陆和香港政府的清零政策已“严重冲击旅游和公共服务的使用”。

这则公告比美国一般发布的旅游公告长许多，其中指责中国政府对外籍人士任意拘留并使用出境禁令，以迫使个人参与中国政府调查，以及作为与外国政府讨价还价的筹码。

公告也宣布，美国国务院已批准美国驻上海总领馆非紧急人员与家属自愿撤离中国。

中国外交部发言人赵立坚前天（4月9日）深夜以答记者问的形式在官网上发文反驳称，中国防疫政策“科学有效”，“我们对上海等地战胜新一轮疫情充满信心”。

赵立坚强调，中国已在政策允许范围内，尽可能为对外国驻华外交领事人员提供协助和便利。

他说：“我们对美方在其声明中无端指责中国防疫政策表示强烈不满、坚决反对，已向美方提出严正交涉。”

上海新增冠病病例持续攀高，前天的新增本土冠病确诊病例达1006起、无症状感染者2万3937人。上海疫情失控，以及物资与医疗资源短缺等问题，一个多月来引起国际舆论对中国清零政策的质疑。

中国本周大力在国际上捍卫清零政策，这是中国外交部一周内第二次就防疫政策发文。中国驻英国使馆本月6日罕见地在官网上发文，痛批英国媒体有关上海防疫的报道是“抹黑中国、挑拨离间”。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩接受《联合早报》采访时分析，中国正在严防上海疫情像前年的武汉疫情一样，成为西方用于攻击中国的舆论工具。

中国在清除2020年的首波疫情后，以抗疫成果作为中国制度优势的论证。新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦认为，中国过去两年把防疫政策上升到涉执政威信的高度，当防疫出现危机时，中国自然得发声稳住自己的立场。

上海卫健委：返社区潮来临 属地须做好对接不得阻拦

上海卫生健康委一级巡视员吴乾渝昨天在疫情新闻发布会上指出，截至前天已有1万1000多名出院患者和解除医学观察人员；这意味着，社区将面对一波返社区潮。吴乾渝指明，属地必须做好对接，允许他们回家，不得阻拦。

面对上海物资短缺的问题，中国已出动私企加入保供体系。京东集团副总裁王文博昨天在发布会上表明，京东将为上海提供超过1600万件米面粮油等民生商品，可保障上海京东用户近一个月日常供应。

上海疫情令中国进入高度紧绷的防疫状态，广州前天出现10起本土确诊病例和一名无症状感染者后，昨天宣布，市民从今天起非必要不得离开广州，若须要离开得48小时核酸阴性证明。全市中小学也停课一周，改为居家线上教学。

陆曦分析称，中国最新一波疫情已经很大程度地打击中国的国际形象，令外界对中国的公共治理失去信心，也凸显出政治压倒一切的环境，对整体系统风险带来的不确定性。

他说，目前人民的需求与中央的行动不在一个调上，中央越是推迟调整防疫政策，政策转弯的难度就越大。

（记者是《联合早报》北京特派员）