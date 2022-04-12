上海划出首批“三区”名单 分级管控迈出解封第一步

上海根据核酸筛查结果划定分区分级管控名单，迈出解封第一步。不过，一旦解封小区出现冠病感染者，将再度被封控，有民众担心小区将陷入“解封一天，再封七天”的死循环。

上海官方昨天（4月11日）公布第一批“三区”名单，其中包括7624个过去七天发现感染者的“封控区”，区内居民必须继续足不出户；2460个过去七天没有发现感染者的“管控区”，居民可在小区内活动；另有7565个过去14天没有感染者的“防范区”，居民可出小区，在区域内活动。

上海市政府副秘书长顾洪辉昨天在新闻发布会上说，一旦防范区内出现感染者，则调整为封控区；因此市民要积极配合防控，避免“一人感染，全小区又被封控”。

防范区居民虽可外出 部分限制每户一人

被列为防范区的小区，昨天下午起陆续解封。据《联合早报》了解，一些解封小区向每户家庭发放一张临时通行证，仅限一人使用。这意味着同一时刻每户家庭只有一人可外出。

至于发现病例的小区居民，则对短期内解封不抱希望。住在徐汇区的黄静雯告诉《联合早报》，小区一周来陆续通报感染者。“有邻居算过，如果每周新增一例感染，我们小区要57年后才解封。我昨天刚立下目标，再也不去想什么时候解封。”

黄静雯五年前从新加坡去到上海工作。她说，封城经历令她对上海大跌眼镜。“我本以为上海作为国际大都市，在疫情管理上会做得更好，但没想到疫情失控，还严重影响生活。我开始认真考虑是否要长期留在这里发展。”

上海前天新增2万6087名本土冠病感染者，占中国大陆当日新增感染者的95％。中国卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年指出，上海正处于把疫情“围住捞干”的阶段，坚持“动态清零”是上海抗疫最佳方案。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍受访时分析，上海在疫情尚未出现拐点时采取分区分级管控，主要是为了缓解全面封城导致的严重生活失序。

学者：应出台管理细则防止一刀切

唐任伍指出，上海封城10多天来，正常生活秩序完全被打乱，“买菜难”“看病难”等乱象层出不穷，令民众极为不满。分区管理更具针对性，也缩小防控措施的影响范围。

但他也提醒，官方必须依据三个区的不同管理方式，出台可操作性强的实施细则。“如果又搞一刀切、层层加码，基层可能会因为怕担责而不敢改变管控方式，最后没有达到分区管理的目的。”

上海封城导致的“看病难”问题，影响的不仅是普通民众。中国知名经济学者郎咸平昨天发微博证实，他98岁的母亲因肾衰竭需要到医院打针，但医院规定要有核酸检测报告才能就医。其母当场检测后，等待四个小时都未出结果，最终不治身亡。郎咸平本人也因小区封控，未能见到母亲最后一面。