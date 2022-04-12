中国地对空导弹运抵俄盟国塞尔维亚 专家：显示在热点地区安全角色地位提升

美国汽车及军事网站报道，六架中国运输机上周六降落在俄罗斯盟友塞尔维亚首都贝尔格莱德的民用机场，并称此行是运载中国最新一代中程地对空防空导弹系统红旗22型给塞尔维亚军方。

俄乌战火延烧牵动地区情势紧张，近日又传出六架中国空军运-20喷气运输机，运送红旗-22地对空导弹至俄罗斯盟友塞尔维亚首都，中国官媒事后间接证实上述消息属实。受访专家分析，这显示中国的军事投放能力，以及在世界热点地区的安全角色地位提升。

据美国汽车及军事网站“The drive”报道，六架运-20经过土耳其、保加利亚等北约成员国领土上空，上周六降落在塞尔维亚首都贝尔格莱德的民用机场。报道还称，运-20此行是运载中国最新一代中程地对空防空导弹系统红旗22（HQ-22）型给塞尔维亚军方。

报道指出，中国交付的这批红旗22型为2019年商定购买的中程武器系统。塞尔维亚总统武契奇（Aleksandar Vucic）上周六也曾预告，他将在12日或13日展示塞国军方“最新的骄傲”。

专家：六机同时起降 展示大型运输机编组能力

根据美国自由欧洲电台（RFE）报道，华盛顿前年曾就塞尔维亚向中国购买这批防空导弹发出过警告。《欧亚时报》（The EurAsian Times）当时刊发的分析则指，塞尔维亚选择购买红旗-22而不是俄罗斯制造的同类地对空导弹S-300，可能是因成本考量。

虽然中国官方尚未对外发布有关此次运-20任务的情况，但隶属《人民日报》的《环球时报》前天引述消息间接证实上述报道，并指这是运-20有史以来赴海外执行任务飞机数量最多的编队。

报道引述中国军事专家宋忠平指出，六架飞机同时起降展示大型运输机的编组能力；而这样大机组编队和航线途径国家的协调工作，至少应该在半年前就启动；在转场过程中随行技术保障也需要配套才行，足以表明运-20战略投送能力的提升。

台湾中山大学亚太事务英语学程兼任助理教授林颖佑接受《联合早报》访问时也提到，运-20长途飞行途经山区也会增加风险，能顺利飞抵更凸显其避险能力。

说明中国与北约国家关系佳

曾多次担任台湾国防部《国防报告书》咨询委员的资深军事评论家亓乐义接受本报采访时则分析，这次行动显示中国大陆在“世界热点地区”的安全角色有明显提升，而北京透过外交手段令运-20编队得以顺利通过以土耳其、保加利亚等北约国家上空，也说明即便在现今情势下，中国大陆仍与北约国家有良好关系。

但亓乐义认为，这次行动仅能看出运-20在和平时期的投送能力；若在战时，运-20要进行远程投送需要大规模护航，风险极高，因此应会以周边区域运补任务为主，长程任务则仅能支援如撤侨等非传统和安全的行动。