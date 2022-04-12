涉嫌串谋发布煽动刊物罪 港资深媒体人区家麟被拘捕

（香港综合讯）香港资深媒体人区家麟因涉嫌“串谋发布煽动刊物罪”，昨天被警方拘捕，据了解与他在《立场新闻》发表的几篇评论有关。

根据香港警方的新闻公报，警务处国家安全处经深入调查后，昨天在葵涌拘捕一名54岁男子，涉嫌违反香港法例第200章《刑事罪行条例》第九及10条“串谋发布煽动刊物罪”。该名被捕人被扣留调查，警方不排除有更多人被捕。

港台节目《自由风》去年停播

据香港01报道，港警国安处昨天清晨6时到区家麟住处上门搜屋，并将他带回葵涌警署。

区家麟是资深媒体人，曾担任无线新闻前时事节目监制，也是《信报》专栏作者，不时发表评论文章。他主持香港电台节目《自由风自由Phone》长达11年，去年6月28日在节目尾声表示，收到港台“最后一晚”的通知。

港警国安处去年12月29日就串谋发布煽动刊物罪，拘捕曾任网媒《立场新闻》高层的三男三女，包括《立场新闻》前总编辑锺沛权、署任总编辑林绍桐、前董事周达智、吴霭仪、方敏生、何韵诗。

记协深切关注忧损新闻自由

香港记者协会发表声明，对区家麟被捕表示深切关注，忧虑事件将进一步损害香港新闻自由，促请警方尽快交代案情，同时要求政府保障香港市民依《基本法》所享有的新闻及言论自由。