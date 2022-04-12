中疾控：疫苗对预防奥密克戎导致的重症、死亡非常有效

中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆今天说，（中国产）疫苗对预防奥密克戎变异株导致的重症也好、死亡也好，效果还是非常有效的。

根据澎湃新闻报道，今天下午举行的中国国务院联防联控机制召开新闻发布会上，有记者提问称，现在接种的冠病病毒疫苗对于老年人感染奥密克戎有效吗？不打疫苗和打两针、三针疫苗的保护作用有何区别？

王华庆对此回答说，大家都知道现在奥密克戎在流行，疫苗其实随着时间的推移，它对感染的保护作用还有对有症状的预防作用在减弱，也看到了奥密克戎免疫逃逸的现象。但是，他也看到疫苗对预防奥密克戎变异株导致的重症也好、死亡也好，效果还是非常有效的。

王华庆提到，香港有一个最新研究，接种三剂次冠病病毒疫苗可以减少重症和死亡的风险在90%以上。4月8日，香港还有一个新的研究公布，60岁以上的人当中，没有接种疫苗所导致的相对死亡风险是接种两次和两剂次以上人群死亡风险的21倍。

王华庆援引香港卫生署提供的信息称，在没有接种疫苗的全人群当中，病死率是2.87%，接种过两剂次的全人群当中，病死率是0.14%。假如他接种了三剂次，病死率是0.03%，和未接种疫苗相比，接种两剂次也好，接种三剂次也好，相差分别是20倍和95倍，从中可以看到冠病病毒疫苗对于预防冠病，对于预防奥密克戎变异株导致的冠病，从重症和死亡上有非常好的效果。