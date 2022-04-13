往周边城市车票售罄 解封市民争离上海官方吁非必要不外出

在足不出户至少12天后，部分解封民众做的第一件事是离开上海。中国铁路官方售票平台“12306”显示，昨天起到本周六，从上海前往南京、杭州和合肥的火车票均已售罄。

上海被列为“防范区”的1万多个小区相继解封，前往周边城市的车票随之售罄。官方提醒市民，防范区不是“放飞区”，应坚持非必要不外出。

上海各行政区过去两天根据核酸筛查结果，陆续划定第一批“三区”名单。其中足不出户的封控区1万1135个，涉及人口1501万人；足不出小区的管控区2682个，涉及人口178万人；可走出小区活动的防范区1万零323个，涉及人口480万人。

官方统计显示，首先解除封控的防范区虽然涉及小区数量多，但人口相对较少。其中90％小区分布在郊区，中心城区仅占10％左右。可以在区内活动的480万人中，430万人分布在郊区，中心城区只有50万人。

在足不出户至少12天后，部分解封民众做的第一件事是离开上海。中国铁路官方售票平台“12306”显示，昨天起到本周六，从上海前往南京、杭州和合肥的火车票均已售罄。

不过，也有一些被列入防范区的小区未能如期解封。家住徐汇区天平路街道的杨姓白领告诉《联合早报》，他所在的独栋公寓过去14天均未发现感染者，而列入官方公布的防范区名单中。但由于附近封控区的居民未来三天接受核酸筛查时都会途经公寓，住户仍被禁止外出。

上海官方昨天（4月12日）解释，对毗邻地区有较多封控区、可能产生聚集性风险的防范区，各区可根据情况，强化措施提级管理。此外，防范区人员一周内仍须接受两次抗原检测，一旦出现阳性感染者，则立即调整为封控区。

上海新增本土感染者2万3342人

上海市卫生健康委一级巡视员吴乾渝昨天在新闻发布会上指出，理解民众在长时间封控后，都想出门透透气，还要去买菜、买药、就医等。但如果出现大量人员无序集聚，会对防疫工作造成很大隐患。“我在这里提醒大家，防范区不是‘放飞区’，管控区、封控区更不是。”

吴乾渝说，近期上海严格落实封控管理，持续开展筛查，市民普遍为之付出艰苦努力，忍受了种种困难和不便。“每个人再坚持一下，更自觉一些，真正‘放飞’的一天就不会太遥远。”

上海昨天新增本土冠病感染者2万3342人，其中包括994起确诊病例和2万2348起无症状感染者。总感染人数比前一天减少2745人，为10天来首次回落。

兰州大学冠病疫情预测团队的模型显示，上海本轮疫情在4月10日后将呈下降趋势，在5月3日左右受控，届时累计感染人数约为30万人。本轮疫情感染人数将在4月21日、25日和29日分别降至1000起、100起和10起以下。

与此同时，距上海半小时高铁车程的江苏省苏州市昨天新增31名冠病感染者。苏州市副市长顾海东昨天在新闻发布会上说，目前苏州没有封城计划，但对出现疫情的地区采取严格管控措施。苏州工业园区娄葑街道部分区域昨起开始静态管理。