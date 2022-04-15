美跨党派六议员访台 今天与蔡英文及防长会面 中国大陆警告：美勿在危险道路越走越远

美国参众议员六人访团昨晚（4月14日）搭军机抵台，今天会见台湾总统蔡英文和国防部长邱国正。中国大陆外交部重申反对美台官方往来，警告美方“不要在危险的道路上越走越远”。

受访的台湾国际关系与外交学者指出，疫情逐渐解封后，欧美“访台潮”或成常态，在两岸和中美战略互疑的状况下，不排除大陆未来采取进一步军事与外交动作以示抗议。

台湾外交部昨晚发文告证实，美国参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆（Lindsey Graham）率领参众两院的六人访团搭美国军机访台，成员包括民主党籍的参议院外交委员会主席梅南德兹（Bob Menendez）。

另外四名议员则来自参议院国土安全、特别情报、卫生、财政委员会，以及众议院军事委员会。

外交部长吴钊燮昨晚7时40分到台北松山机场接机，跨党派访团今早11时到总统府会见蔡英文，过后会见国防部长邱国正，讨论美台关系和区域安全等议题。

蔡英文之前有家人确诊，今天是解除隔离第一天。

美国在台协会（AIT）也发文告说，此资深国会代表团的行程，是美国国会议员出访印太地区的一环。

另据澳大利亚媒体报道，访问团之前在澳洲访问，访台后将续程前往日本，这趟行程意在与澳台日三方高层讨论中国大陆对印太地区的安全威胁、美国如何加强在此区域的角色，并协助澳台日对抗威胁。

针对原计划4月10日访台，却因染疫而延后的美国众议院议长佩洛西近期是否仍将访台，吴钊燮昨天在立法院答询时表示，邀访政要访台一直是外交部的重要工作，但在还未成熟与未对外发表前，目前没有任何说法。

中国大陆外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会上表示，中方坚决反对任何形式的美台官方往来，奉劝美方“不要在危险的道路上越走越远。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。”

台湾对外关系协会秘书长、政治大学外交系副教授黄奎博向《联合早报》指出，由并非多数党的共和党参议员格雷厄姆，而非执政党外交委员会主席梅南德兹率团的安排不太寻常，但也可能是考虑到梅南德兹比格雷厄姆晚三年当参议员，由资深议员带团“也降低敏感性”。

黄奎博说，反中已成主流的西方社会，在疫情逐渐解封后可能出现“报复性出访”的议员访台潮，通过“捧台湾来贬大陆”。

他分析指出，虽然议员并非行政官员，但因两岸缺乏互信，北京的态度是“宁严勿宽，能挡一个是一个”。在中美对抗和战略互疑的氛围下，北京也难免怀疑拜登政府在玩两手策略，必须严正表态，以防为美台官方交往升级“开一扇巧门”。

他说，若层级更高的佩洛西访台，北京的反应必然更激烈，不排除“军机和船只跨越海峡中线”，甚至采取阻挡台湾参加国际组织和“拔掉邦交国”的外交手段。

政大国际关系研究中心研究员严震生教授则研判，北京必将继续通过口头抗议和军机绕台表态，但在中共二十大之前，大陆仍以维稳为重，两岸关系应不致因此恶化。

严震生向《联合早报》分析称，对于欧美国会议员密集访台的现象，北京可能也会“慢慢习惯”，甚至在针对一些合作议题对欧美国会展开游说时，开始展现威权体制也有务实温和的一面，来拉拢欧美议员的认同。

（记者是《联合早报》台北特派员）