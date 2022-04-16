访台会见蔡英文 称台为“国家” 美议员扬言是时候让中国大陆付出代价

作为反制行动，中国大陆解放军东部战区昨天在台岛周边海空域进行军训；大陆外交部指美国会议员应遵守一中政策，不应发表不负责任言论。

美国联邦参议员格雷厄姆昨天率跨党派参众议员代表团与台湾总统蔡英文会面时称，“中国对全世界所做的一切，是时候让他们付出更庞大的代价了”；同行的参议员梅嫩德斯也以“国家”来形容台湾。作为反制行动，中国大陆解放军东部战区昨天在台岛周边海空域进行军训；大陆外交部则指美国会议员应遵守一中政策，不应发表不负责任言论。

美国联邦参议院预算委员会共和党首席议员格雷厄姆（Lindsey Graham）与民主党籍参议院外交委员会主席梅嫩德斯（Bob Menendez）等六人组成的访团，前天晚间搭乘军机抵台，昨天上午在台湾总统府会见蔡英文。

根据台湾总统府网站直播，格雷厄姆在致词时表示，乌克兰的一切让他们痛心疾首，“美国人民非常彻底了解，台湾对美国有多重要”。他接着称，“中国对全世界所做的一切，是时候让他们付出更庞大的代价了”“对（俄罗斯总统）普京的支持必须付出代价”。

而梅嫩德斯在致词时除了形容台湾是科技枢纽并具有全球性意义（global significance）之外，也以“国家”来形容台湾。

他还透露，这次访问前，大陆方面致函他们的办公室表示不满，但他们没有退缩，而是坚定访台，表达对台湾的承诺。

梅嫩德斯并强调，对台湾表达支持有两个重点，首先，美国不与中国冲突，正如台湾不寻求挑衅大陆一样；其次，现在不是在中美之间做选择，而是选择居住在什么样的世界。

蔡英文：台期待在新印太战略扮演积极角色

蔡英文则在致词时说，台湾期待能够在新的印太战略中扮演积极的角色，和美国等理念相近的国家，继续共同维持印太区域的和平、稳定；也期待能与美国共同促进印太地区经贸交流合作，带来更多繁荣。

就在美国参众议员代表团访台之际，大陆解放军东部战区昨天也在台岛周边海空域进行军训。

据“东部战区”微信公众号发布，解放军东部战区发言人施毅说，此次行动是针对美国近期在台湾问题上频频释放错误信号而组织的。东部战区出动驱护舰、轰炸机、歼击机等力量在东海当面和台岛周边海空域组织多军兵种联合战备警巡，并展开对海突击等科目演练。

中国外交部发言人赵立坚昨天在例行记者会应询时进一步指出，中国军队的有关行动就是对近期美国包括国会议员团访台等消极行动的反制。

赵立坚并表示，美国国会议员应该遵守美国政府奉行的一中政策，恪守一中原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方交往，更不应该发表不负责任的言论。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。

台湾政治大学东亚研究所名誉教授邱坤玄接受《联合早报》采访时分析，大陆军事反应往往是“你来我往的互动模式”，但对北京而言，中共二十大之前稳字压倒一切，台海应不至于陷入危机。

政大外交学系主任卢业中接受《联合早报》访问时则分析，美国访团此行意在彰显《台湾关系法》于“一中政策”的优先次序，却也凸显中美双方对“一中政策”的认知落差，北京也会认为美方并未落实“四不一无意”（不寻求与中国打新冷战，不寻求改变中国体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，不支持台独，无意与中国发生冲突）承诺，陆美台僵局仍会持续。