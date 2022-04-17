首次采用快速返回模式“回家” 神舟十三号成功着陆

与神舟十二号飞船绕地球11圈相比，神舟十三号飞船采用了五圈快速返回方案，这是中国载人飞船首次采用快速返回模式“回家”。这次也是自2005年以来，神舟飞船返回舱首次实现直立落地，更有利于航天员返回地面后进行重力再适应。

（酒泉／北京综合讯）中国神舟十三号载人飞船返回舱昨天在内蒙古成功着陆，航天员翟志刚、王亚平、叶光富平安返回。至此，中国空间站关键技术验证阶段任务完成，即将转入在轨组装建造阶段。

综合新华社、央视新闻等报道，据中国载人航天工程办公室消息，昨天早上9时06分，北京航天飞行控制中心通过地面测控站发出返回指令后，神舟十三号载人飞船轨道舱与返回舱成功分离。

早上9时56分，神舟十三号返回舱在内蒙古阿拉善盟额济纳旗境内的东风着陆场成功着陆。现场医监医保人员确认航天员翟志刚、王亚平、叶光富身体状态良好。

率先出舱的翟志刚说：“感觉非常良好！”乘组中唯一一名女航天员王亚平第二个出舱，她表示想对女儿说“摘星星的妈妈回来了”。最后出舱的叶光富用手比心报平安。

三名航天员下午乘坐专机抵达北京。他们的家人以及空间站阶段飞行任务总指挥部领导和成员到机场迎接。三人抵京后将进入医学隔离期，进行全面的医学检查和健康评估并休养。

与神舟十二号飞船绕地球11圈的返回过程相比，神舟十三号飞船采用了五圈快速返回方案，这是中国载人飞船首次采用快速返回模式“回家”。

中国航天科技集团五院载人飞船系统总体设计师、神舟十三号回收试验队技术负责人彭华康介绍，采用快速返回模式后，不仅航天员回程提速，整体舒适度也进一步提高。

这次着陆也是自2005年神舟六号飞船返回以来，神舟飞船返回舱首次实现直立落地，这种状态更有利于航天员返回地面后进行重力再适应。

中国载人航天工程副总设计师杨利伟说，返回舱能够直立落地，说明落地的冲击过载不是特别大。另外，根据现场画面，着陆场的风并不小，这要求航天员手动切伞的动作非常迅速。

中国航天科技集团五院载人飞船系统项目技术副经理邵立民说，航天员乘组带回的东西很多，包括航天员的在轨记录、拍摄的视频照片、实验样品、一些空间站的设备等。

神舟十三号载人飞船于去年10月16日从酒泉卫星发射中心发射升空，随后与天和核心舱对接形成组合体，三名航天员进驻核心舱，进行了为期六个月的驻留，创造了中国航天员连续在轨飞行时长新纪录。

航天员在轨飞行期间，先后进行了两次出舱活动，开展了手控遥操作交会对接、机械臂辅助舱段转位等多项科学技术实（试）验，验证了航天员长期驻留保障、再生生保、空间物资补给等关键技术。利用任务间隙，航天员还进行了两次“天宫课堂”太空授课，以及一系列科普教育和文化传播活动。

作为中国空间站关键技术验证阶段发射的第二艘载人飞船，神舟十三号是迄今驻留太空时间最久的神舟飞船。

2021年以来，中国载人航天工程已成功实施空间站关键技术验证阶段的五次飞行任务，神舟十三号飞行任务是第六次，也是这一阶段的最后一次。

中国今年还将送六名航天员进驻空间站，并实现飞行乘组的在轨轮换。