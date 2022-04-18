上海定下目标后天要实现社区清零 官方要求支持复工复产预示解封在望

中共上海宝山区委书记陈杰前天指出，国务院工作组、上海市委、市政府要求大流行拐点应于昨天出现，并于4月20日达成清零。他强调，这是一项“军令”，没有讨价还价的空间，“我们只能咬紧牙关，为胜利而战”。

在上海督战的中国副总理孙春兰上周五（4月15日）表示清零指日可待后，官方据报定下目标，要求昨天出现疫情拐点、后天实现社区清零。上海市前晚（16日）也发布复工复产文件，要求各区政府积极支持企业复工复产，预示封城令可能即将进一步松绑。

上海目前有16名冠病重症病患，其中15起为70岁以上、未打疫苗的老年人。上海市卫健委主任邬惊雷昨天呼吁老年人尽快接种疫苗及追加剂，明显加大力度为解封积累有利条件。

防控专家：传播指数降到1.23疫情接近受控

中国央视《新闻联播》上周五报道，分管防疫工作的中共政治局委员、国务院副总理孙春兰出镜受访说，上海抗疫已经取得“阶段性的成果”，疫情传播指数由当初的2.27（即一名感染者能把病毒传播给2.27人），下降到现在的1.23，“我们早日实现社会面清零的目标指日可待”。

《人民日报》旗下的《健康时报》引述中国国务院联防联控专家、北京大学第一医院感染疾病科主任王贵强说，上海的疫情传播指数已下降到1.23，说明本轮疫情已很接近受控的局面，如上海疫情传播指数下降到1，说明此轮疫情基本上不传播了。

路透社昨天引述两名知情人士披露称，上海官方近日传达社区清零新目标，要求最迟本周三阻断在隔离区域以外的病毒散播，以允许上海进一步解封，并开始回归正常生活。

报道引述中共上海宝山区委书记陈杰在前天发表的一份讲稿中透露，上海官员须加快检测冠病和转移确诊病例至隔离设施，以实现上述目标。

陈杰指出，国务院工作组、上海市委、市政府要求大流行拐点应该于昨天出现，并于4月20日达成清零。他强调，这是一项“军令”，没有讨价还价的空间，“我们只能咬紧牙关，为胜利而战”。

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍接受《联合早报》采访时说，上海近期收紧防疫，目前也已建设大量用于隔离病患的方舱设施，相信社区清零的目标已不难达成。

上海本月16日报告新增本土确诊病例3238起，新增本土无症状病例2万1582起，确诊病例较前一天减少352起，但无症状病例增加1659起。

邬惊雷昨天在上海疫情防控工作新闻发布会上透露，截至上周五，上海60岁及以上、接种两剂疫苗者约有360万人，接种率仅62％；打过第三针者约有218万人，完成加强针的接种率约38％。

邬惊雷指出，奥密克戎变异株对老年人，尤其未接种疫苗和有慢性基础性疾病的老年人带来的危害还是大的。

优先保障 重点企业复工复产

封城持续冲击宏观经济及生产运输之际，中国工信部官网上周五发布消息，表示将集中资源优先保障上海666家重点企业复工复产，涉及集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业。

上海市经济和信息化委员会前晚也发布第一版《工业企业复工复产疫情防控指引》，要求企业制定疫情防控和闭环管理方案，对员工实施工作场所、住所“两点一线”管理，并进行定期检测；企业也须将方案报疫情防控部门审批。不过，官方并未明确复工复产的具体时间表。

唐任伍指出，上海经济活动因封控措施停顿多日，已对居民生活及经济发展产生较大影响和副作用，尽快复工复产势在必行。他认为，奥密克戎病毒在全国各地持续传播开来之际，上海复工复产对稳定整体宏观经济至关重要。

上海封城目前持续加剧民众“就医难”问题。上海财经大学退休教授陈顺霞上周四发消息称，其胞弟、小提琴爱好者陈顺平当天清晨腹痛难忍，但因疫情封控被医院拒诊，结果跳楼身亡，终年71岁。

（记者是《联合早报》重庆特派员）