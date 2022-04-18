上海防疫措施或影响航母下水日程 但空间站将如期完成在轨建造

《南华早报》报道，上海因冠病封控措施减缓了中国的造船计划，并可能影响第三艘航空母舰下水的日程。不过，中国载人航天工程办公室主任郝淳表示，中国空间站的建设进度将不受中国大陆疫情的影响。

（北京／香港综合讯）上海防控冠病疫情措施可能影响中国海军第三艘航空母舰下水，但中国航天工程仍将按照原定计划安排，今年内完成中国空间站在轨建造。

香港《南华早报》昨天（4月17日）引述消息人士报道，上海因冠病封控措施减缓了中国的造船计划，并可能影响第三艘航空母舰下水的日程。各方原本预料，中国海军大约会在本月23日成立73周年庆之际，举行国产003型航母的下水仪式。自从2017年起，上海长兴岛的江南造船厂就在建造003型航母，预计今年初准备下水。最近谷歌地球（Google Earth）的卫星图像显示，打造这艘近320米长海上平台的作业几乎完成。从相关卫星照看来，航母的三套弹射器都已遮盖，显示准备就绪，但用以将战机从舰上机库升起的两部升降机还没完全安装好。

消息人士还说，冠病疫情也将导致其他两艘海军补给舰的打造计划被推迟。“只有当航母船坞空出来时，两艘海军补给舰的打造作业才会展开，可是现在全都卡住了。”

另一名接近中国军方的消息人士说，中国海军打算为003型航母举行盛大的下水仪式，至少要和2017年第一艘自制航母山东号下水时相当。不过，这名消息人士说，盛大仪式需要很多人，但考虑到奥密克戎变种毒株的传染性，要让太多人聚集在航母有限的空间里，很冒险也很困难。

空间站完成关键技术验证即将转入在轨组装建造

中国神舟十三号载人飞船航天员翟志刚、王亚平与叶光富，前天乘坐返回舱在内蒙古成功着陆。至此，中国空间站关键技术验证阶段任务完成，即将转入在轨组装建造阶段。

综合路透社和央视新闻客户端报道，中国载人航天工程办公室主任郝淳昨天在国务院新闻办公室召开的记者会上表示，中国空间站的建设进度将不受中国大陆冠病疫情的影响。

郝淳说，根据任务计划安排，中国载人航天工程今年将实施六次飞行任务，包括5月发射天舟四号货运飞船；6月发射神舟十四号载人飞船，三名航天员进驻核心舱并在轨驻留六个月；7月发射空间站问天实验舱，与天和核心舱对接；10月发射梦天实验舱与核心舱对接，之后空间站三舱形成“T”字基本构型，完成中国空间站在轨建造。

天舟四号、五号货运飞船和问天、梦天实验舱，将在海南文昌航天发射场发射升空。据本月14日新华社报道，中共总书记、国家主席兼中央军委主席习近平本月12日在海南视察文昌航天发射场时，指示中国军方“要精心准备、精心组织、精心实施，确保发射任务圆满成功，以实际行动迎接中共二十大胜利召开”。