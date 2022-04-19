学者：反腐信号加码 西藏震荡持续更多地市级官员料落马

西藏自治区一周内有两名地市级官员自首后落马，学者指出，随着西藏政府副主席张永泽年初被查，以及该自治区释放加码反腐的信号，预计可能有更多地市级官员将受到牵连。

西藏官场近日持续震荡，日喀则原市长刘虎山前天被通报主动投案，成为该自治区一周以来第二名自首后落马的地市级官员。受访学者指出，随着西藏政府副主席张永泽年初被查，以及该自治区释放加码反腐的信号，预计可能有更多地市级官员将受到牵连。

中共西藏纪委监委前天发布刘虎山主动投案的消息，指他目前正在接受调查。

刘虎山落马前在西藏政协担任中共机关党组书记不满一年，并在自治区政协副主席雷桂龙去年7月底卸下政协秘书长职务后，接替成为秘书长候选人。但刘虎山今年1月在西藏政协选举大会上却未获宣布转正。

刘虎山与旺堆 共事西藏政协近八个月

公开简历显示，54岁的刘虎山是湖南湘潭人，近35年的仕途一直在西藏，2003年10月起在自治区高级人民法院任职近九年，官至法院副院长。陈全国主政西藏期间，刘虎山2012年4月起出任西藏党委副秘书长，担任陈全国的“大秘”近两年。

2014年2月，刘虎山被调至西藏西南的日喀则出任地委常务副书记，见证日喀则由地区升格为地级市，隔年9月出任日喀则市长，任职逾五年半，并于去年5月调任西藏政协至今。

刘虎山与上周二被通报主动投案的林芝原市长旺堆，曾在西藏政协共事近八个月；旺堆落马前是西藏政协农业和农村委员会副主任。

59岁的旺堆是西藏白朗人，原是一名中学教师，在日喀则工作将近30年，官至日喀则地委委员。旺堆2013年5月调任西藏东南的林芝，出任地委副书记；林芝升格为地级市后，旺堆2015年6­月出任市长，任职逾六年，并于去年9月调任西藏政协至今。

中共林芝市委书记敖刘全在旺堆落马当天主持市委常委会会议，指旺堆落马再次释放出管党治党一刻不停歇、全面从严治党永远在路上的强烈信号，西藏的党员干部在反腐败斗争这个问题面前“没有特权、没有例外、没有特殊性”。

会议并宣示坚决肃清旺堆违纪违法案件在林芝的影响，持续巩固全市风清气正的政治生态。

西藏近年持续有官员落马，包括今年1月被查的西藏政府副主席张永泽。张永泽是今年首个被查的省部级高官，也是2012年中共十八大以来西藏“首虎”。

学者：中共十八大以来 西藏反腐行动相对滞后

北京航空航天大学公共管理学院教授任建明接受《联合早报》采访时指出，尽管十八大以来中央反腐力度很大，但各省市区之间查办干部的力度和决心还是有明显差异，西藏即属于反腐行动相对滞后的地方。

他预期，今年出现中管干部被查后，“可能就会牵连出（更多）再下一级的、地市级的领导”。

任建明也认为，通过形成压力促使腐败官员投案自首等策略，在化解腐败存量上目前效果并不明显。官方未来可能还须调整思路策略，在彻查腐败分子的同时，避免塌方式腐败风险升高。