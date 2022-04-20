上海中外企业逐步复工复产 人力和后勤面对巨大挑战

上海中外企业本周逐步恢复生产，其中以汽车、医疗和半导体类企业居多。但严苛防疫条规令企业在寻求可返厂员工、确保供应链物流等方面都面对阻碍，要全面复工尚需时日。

电动车巨头特斯拉在上海临港的工厂，昨天正式复工。中国最大国有汽车制造商上汽集团旗下的临港乘用车工厂，同天也完成复工复产压力测试。

特斯拉和上汽临港乘用车工厂，都在上周末出炉的上海重点复工企业“白名单”中。中国工业和信息化部上周五宣布，将集中资源优先保障上海666家重点企业复工复产，保障产业链供应链运转顺畅。

白名单中的666家企业，约四成都与汽车制造相关，其中八成此前均处于停产。医疗类企业占比第二，约有近190家，包括西门子医疗等外资公司，雷允上等中医企业，以及多家第三方核酸检测机构。60多家半导体企业也榜上有名，包括中芯国际、华虹宏力、台积电等芯片大厂。

半导体研究机构芯谋研究首席分析师顾文军接受《联合早报》访问时指出，封控导致半导体厂商销售额减少10％。尽管中芯、华虹等大厂员工和高管此前就已入住工厂，但也只能勉强维持运营，难以抵消产能下滑。

顾文军说，这类工厂员工规模超过5000人，难以满足所有人的食宿和防疫安排。此外，由于配套产业分布在长三角周边地区，当前物流不畅也导致零部件供应受阻，“这些短时间内都没法恢复”。

极少数员工符合复工条件

根据上海官方发布的复工复产防疫指引，企业要对员工实施工作场所、住所“两点一线”管理，每天“早测抗原、晚测核酸”，同时，返岗人员也要安排点对点运输。

一名在白名单企业工作的员工告诉本报，由于只有极少数员工符合复工条件，多数同事本周依然在家待命，“以免到时出现病例，又要暂停生产。”

汽车内饰企业岱美股份在白名单榜上有名，但副总裁叶春雷上周末在微信朋友圈发文称，能符合“所在楼栋和本人连续七天检测阴性”的员工不到40％，公司拿着相关文件到各小区接员工返岗，又遭物业和居委会拒绝，“因为下级政府的政策宣贯和执行还没到位，实际上还有一大堆手续要办。”

叶春雷预估，公司本周最多能达到30％的小规模开工率，大规模复工得等到5月。“至于其他非必要服务行业，自求多福吧，你们的假期还长着呢。”

欧盟商会上海分会受询时说，尽管不少制造业、化工业和汽车业会员公司被列入白名单，但他们仍面对人力和后勤方面的巨大挑战。

欧盟商会副主席兼上海分会主席许倍帝（Bettina Schoen-Behanzin）告诉本报，运力不足是会员企业反馈的最主要问题。由于当前运输车辆减半、通行证难获批，要将员工从家中运至工厂，并获取食品和防疫用品补给都很困难。此外，持续封锁也导致只有不到三成员工符合复工资格。

许倍帝认为，官方政策与实际操作间存在巨大落差，“上海若要加快复工复产，必须进一步明确分区分级管控措施，并制定详细的指引方案，以缓解企业的交通和人力短缺问题。”

上海前天新增本土感染者1万9442例，本土死亡病例则新增七例。经济师研判，这个封城近一个月的经济重镇，若不能在下月初全面复工复产，中国经济今年实现5.5％左右增长目标的难度将进一步加大。