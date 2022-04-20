台出现首起确诊儿童死亡案 家长指责官僚推诿延误就医

台湾新北市中和一名两岁冠病确诊男童昨天凌晨宣告不治，成为台湾首名染疫死亡的儿童，男童家长控诉官僚推诿延后就医时机。中央流行疫情指挥中心表示，目前没有看到其他病毒检验呈阳反应，但仍须进一步确认。

有鉴于该名男童病情恶化速度太快，专家建议，政府应让民众迅速送确诊的孩子就医。不过，指挥中心指挥官陈时中对确诊个案能否自行就医表示，确诊个案须由卫生局安排，承诺将做出更明确安排指引。

台湾昨天新增1626起本土病例、101起境外输入，新增两起死亡病例，分别为已打三剂疫苗、有癌症和慢性病的九旬长者，以及新北市重症的两岁男童。

这名孩童的父亲本月13日确诊，六岁女儿和两岁儿子也相继确诊；14日男童发烧陷入昏迷，父母从下午5时许致电新北市卫生局没人接，再致电卫生福利部专线，被要求与卫生局联络；打急救电话，仍被告知要联络中和市卫生所确认可以派防疫救护车及专责医院收治与否。

两个多小时后，男童终于被送至医院，抢救六天，医院使用瑞德西韦等药物，男童仍并发败血症和脑干脑炎病逝。

男童父亲泣诉：“我就是太守法傻呼呼等，若我直接去医院，或许我的孩子就不会重症！”男童于昨天凌晨3时许过世。

新北市长侯友宜昨天对此深感自责，建议中央政府在今天召开的儿科专家会议，针对小儿就医指引，重新拟定方案。

云林昨天又有一名一岁幼童染疫被送至负压病房。由于12岁以下儿童尚未打病苗，许多家长忧心忡忡，对政府建议接种莫德纳疫苗也有诸多疑虑。

陈时中前天被询及政府为何不采购BNT儿童版疫苗时，才叹气说“实在不敢期望”，称此事卡在卫福部、辉瑞、BNT和上海复星四方谈判云云。

但外界呼吁政府再拜托曾买到BNT疫苗的鸿海创办人郭台铭出马后，陈时中昨天下午的口风有所转变。他说，有一些问题已经解决，待最后细节弄清楚后，应该可以来签约，最后还有一些文字要做最后修订。

稍早前，《联合报》引述不具名相关人士透露，郭台铭等人去年向BNT采购1500万剂疫苗时，BNT承诺今年采购有“开口合约”性质，即台湾决定采购数量，要新研发的次世代疫苗或专给儿童用的疫苗，BNT都可以供货，没有陈时中所谓“儿童疫苗只有辉瑞可以供货”问题。

报道中更指出，为稳定供货，BNT疫苗的生产厂遍布全世界，BNT儿童疫苗各国都已授权使用，就视辉瑞和BNT的供货怎么调节而已；去年购买BNT疫苗时，郭台铭和台积电就已经把BNT疫苗所有欧洲生产厂都纳入紧急授权申请范围中，民进党政府却坚持一定要“美国辉瑞生产”，令人不解。