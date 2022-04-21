感染人数连续三天回落 上海两区实现“社会面清零”

随着感染人数减少，官方调整10天前公布的第一批分区分级管控名单。至此，上海本轮疫情感染者人数超过40万人，死亡病例共计17人。

上海冠病感染人数连续三天回落，两个市辖区宣布实现“社会面清零”。有居民反映，本周来小区提高冠病检测和病患转运频率，以便尽快清零。

上海前天（4月19日）新增感染者1万8901例，单日新增数两周来首次降至2万例以下。官方昨天宣布，单日新增报告100例以上的街道已连续三天降低，社区扩散得到有效遏制。16个市辖区中，金山区和崇明区首日达到社会面清零目标。

随着感染人数减少，官方也调整10天前公布的第一批分区分级管控名单。其中，足不出户封控区人数比首次划定时减少400多万人，可在小区内活动的管控区，以及可出小区活动的防范区人数，各增加200多万人。

路透社上周末引述消息人士说法称，上海官方要求昨天实现“社会面清零”目标，即阻断隔离管控场所以外的病毒散播。不过，官方统计显示，前天仍有390名感染者是在闭环隔离管控外的筛查中发现，离全面“社会面清零”仍有差距。

家住市中心黄浦区的刘姓居民告诉《联合早报》，仍在封控中的小区本周加快冠病检测频率，除了每天一次核酸检测，也要求居民早晚都进行抗原自测，共计每天检测三次。此前几名筛查出阳性的邻居，在居家隔离近一周后，也在过去两天相继被转运到方舱医院。

他说：“之前据说是因为方舱床位紧张，没法接受新病患。这周出院的人增多，床位空出来，上面就派人来把确诊邻居都接走了。”

上海方舱医院昨天出院人数达2万7093人，连续两天超过新增感染者。全市目前有52例重症患者在医疗机构接受治疗，前天新增七起死亡病例，其中两人年龄在60岁以下，五人在70岁以上，均有晚期肺癌、冠心病、高血压等基础疾病。

至此，上海本轮疫情感染者人数超过40万人，死亡病例共计17人。

称“动态清零”无法长期实现 钟南山网上文章遭删除

上海市委书记李强昨天到医疗机构视察工作时仍强调，要坚持“动态清零”总方针不动摇，尽快实现社会面清零目标。不过，中国工程院院士钟南山本月初刊登在学术期刊上的一篇文章，释放出不同信号。

在中国发行的英文学术期刊《国家科学评论》本月6日在线刊登钟南山和呼吸疾病国家重点实验室副研究员关伟杰共同署名的文章，其中指出“动态清零”不能长期维持，中国需要有序重新开放，让社会及经济发展恢复正常。

这篇题为《中国在未来冠病时代的重新开放策略》的文章指出，动态清零政策在最大限度减少中国大陆冠病确诊病例和死亡人数方面发挥关键作用。然而，中国需要重新开放，以实现社会经济发展正常化，并适应全球重新开放。“长远来看，无法实现长时间的动态清零。”

文章也就中国如何重新有序及有效开放提出五点建议，包括提升疫苗接种率、加快靶向药物研发、优先考虑快速抗原检测、加强对潜伏期和恢复期感染病例纵向随访调查，以及在指定城市或地区展开试点调查，并根据境外输入病例的流行病学特点调整政策。

这篇文章前晚在微博、微信等社交媒体上被热转，但随后批量遭删除，微博热搜词条也被撤下。

另据中国媒体报道，上海防疫发布会上的常客、上海市卫健委主任邬惊雷前天因头痛住院。

现年60岁的邬惊雷本周来未出席过上海防疫发布会。《经济观察报》引述多个信源报道，他被复旦大学附属中山医院收治入院，被诊断为血管性头痛。

（记者是《联合早报》上海特派员）